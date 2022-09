Vier West-Vlaamse topgroepen zetten Veurnse Markt in vuur en vlam op Veurne La Fête

Hoewel heel het land al weken smacht naar regen was de fikse regenbui net voor de start van Veurne La Fête (VLF) geen welkome gast. Daarom wachtten nogal wat VLF-fans liever tot de hemel uitklaarde voor ze naar de Grote Markt afzakten. Maar wat later op de avond waren ongeveer drieduizend toeschouwers helemaal in de ban van de West-Vlaamse topartiesten die de affiche had aangekondigd: Boom’n van de Weireld als opener, Mooneye warmde het publiek op voor headliner Het Zesde Metaal en Preuteleute sloot het feest af na middernacht.

Net als de voorgaande VLF-edities bouwde organisator Geert Gombeir van Events Outside The Box de affiche op rond Belgisch talent en dit jaar zelfs uitsluitend West-Vlaamse topartiesten. “We zorgen ervoor dat we alle artiesten voor, tijdens en na hun optreden in de watten leggen”, zegt Geert. “Daarvoor mogen we het prachtige historische Landhuis als accommodatie gebruiken.”

Boom’n van de Weireld mocht de spits afbijten, hoewel het publiek om 19.30 uur maar met mondjesmaat toestroomde. De terrassen zaten wel aardig vol. In zijn unieke stijl zette deze band meteen de toon en de sfeer. De muziek is een bonte mix van zang, accordeon, drum, gitaar en koperblaasinstrumenten.

Mooneye, de band van Michiel Libberecht, liet zich al opmerken en viel in de prijzen bij De Nieuwe Lichting van Studio Brussel.

Trouwe fans

Headliner Het Zesde Metaal kon zoals op elk festival rekenen op een schare trouwe fans, die spontaan alle bekende nummers meezongen.

Net na middernacht nam de comedy-rockband Preuteleute het podium in beslag en had het publiek, dat inmiddels was aangegroeid tot ongeveer drieduizend toeschouwers. Met hun kenmerkende seksueel getinte acts in het West-Vlaams hadden ze meteen het publiek op hun hand en sloten ze de negende editie van Veurne la Fête feestelijk af.

(MVP)