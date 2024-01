Velofollies lokt bijna 40.000 fietsliefhebbers naar Kortrijk

De zestiende editie van fietsbeurs Velofollies in Kortrijk heeft van vrijdag tot en met zondag net geen 40.000 bezoekers over de vloer gekregen. De trend van het jaar is duidelijk de gravelbike, maar ook de elektrische fiets boet niet in aan populariteit.

Fietsliefhebbers konden afgelopen weekend weer hun hart ophalen in Kortrijk Xpo. Zowel de semiprofessionele coureur als de occasionele zondagsfietser vond er zijn gading tussen de meer dan 300 standen.

Velofollies is de tweede grootste fietsbeurs in Europa, na Eurobike in Frankfurt, en dat vertaalt zich in bezoekersaantallen. “We hoopten om net als vorig jaar opnieuw de kaap van 40.000 bezoekers te halen. Het zullen er net iets minder zijn, maar we zijn tevreden”, zegt organisator Pieter Desmet. “Sinds corona is de fietssector verwend geweest met enkele commercieel zeer succesvolle jaren. Die verkooppieken liggen nu wat achter ons, maar het huidige niveau steekt nog steeds boven dat van 2019 uit.”

Gravel was dit jaar het centrale thema en dat was te merken bij de standhouders. Bij de grotere merken vond je een breed gamma aan modellen. “Een gravelfiets houdt het midden tussen een racefiets en een mountainbike. Je kan er sportief mee rijden op de weg, maar het biedt ook de vrijheid om eens van het pad af te wijken en offroad te gaan”, zegt Desmet.

Ook de elektrische fietsen blijven het goed doen, steeds vaker met ABS-systemen. Ook de elektrische mountainbikes en longtailfietsen zijn aan een stevige opmars bezig. Elektronica spelen ook een steeds belangrijkere rol. Elektronisch schakelen is duidelijk de norm geworden bij racefietsen, maar ook connectiviteit is booming. Alles op de fiets staat in verbinding met de gebruiker via apps.