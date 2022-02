Veel volk op expo 60 jaar literair oeuvre Mariette Vanhalewijn

Op zaterdag 12 februari opende in de bib een bijzondere tentoonstelling over 60 jaar literair werk van een van de grootste schrijvers van Meulebeke, met name Mariette Vanhalewijn. De rasechte Meulebeekse weet nog steeds zowel jong als oud te boeien met verhalen die ze uit haar pen tovert.

Het was druk, heel druk zelfs, zaterdagvoormiddag in de Vondelbib. Zowel kinderen als volwassen kwamen niet alleen de prachtige tentoonstelling over het werk van Mariette bezoeken, maar wilden vooral hun kinderboeken van Mariette door de auteur laten signeren. Als eerste in de rij kwam Dominique Vieren uit Brugge de bib binnen met het boek In het Hollebolle Bomenland: “Dit was mijn eerste echt boek dat ik cadeau kreeg bij mijn eerste communie in 1978. Ik was zo in de ban van dit verhaal dat ik steeds fan gebleven ben van Mariette Vanhalewijn. Ik ben enorm blij dat ik haar, na al die jaren, nu kan ontmoeten.”

Droom in vervulling

Mariette was dolgelukkig met al die bezoekers. “Het is een bewijs dat mijn kinderboeken iets hebben losgeweekt bij de lezers. Het verheugt me te zien en te horen dat ouders en grootouders nu nog steeds teruggrijpen naar mijn boeken om verhaaltjes voor te lezen. Om nu een dergelijke tentoonstelling te mogen beleven in de gloednieuwe bib in mijn geboortedorp, is voor mij een droom die in vervulling gaat. Weet je, de drang om te schrijven ontstond ooit in de bib in Meulebeke, waar de boeken toen nog gekaft waren in bruin papier en een kolenkacheltje voor de nodige warmte zorgde.”

Bib-coördinator Rita Latrez is heel tevreden: “Dit is zeker een van de hoogdagen van onze bib. We hebben enorm hard gewerkt aan het opstellen van deze expo die een schitterend overzicht biedt van het oeuvre van deze rasauteur. Het werk van Mariette werd in vele talen vertaald en de verhalen werden bewerkt voor toneel, ballet, poppenspel, tv en radio. Mijn dank gaat ook uit naar het gemeentebestuur dat er net op tijd in geslaagd is om de nieuwe tentoonstellingspanelen in de bib te krijgen.” (LB)

De expo ‘Want zonder woorden kun je niet, 60 jaar literair werk van Mariette Vanhalewijn’ loopt nog tot 31 maart in de bib. Gratis te bezoeken tijdens de openingsuren.