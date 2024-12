Vader en dochter opnieuw samen op podium ten voordele van Warriors Against Cancer

Komende zaterdag 7 december staat er een heel bijzonder benefietconcert gepland in muziekcentrum Track in Kortrijk. Het Italiaanse talent Nicola Vigna brengt samen met de getalenteerde gipsy Emilia Kirova (violist-zanger) en zijn jonge muzikale dochter Perla Vigna (16) nummers variërend van klassiek van la Bella Italia van het hoogste niveau. “Dat dit ten voordele is van Warriors Against Cancer is niet toevallig”, zegt Evelien Demets (42) uit Ingooigem als zorgcoördinator bij Warriors Against Cancer. “De familie Vigna-Bossuyt is ermee verweven.”

Toen Perla nog een klein meisje was, kreeg haar babysit Apolline de diagnose kanker. Vanessa Bossuyt, de mama van Perla – en zus Elisa (13) – en professionele make-up artieste nam Apolline mee op sleeptouw om fotoshoots met haar te organiseren. Later volgden nog fotoshoots met andere kinderen en jongeren met kanker. “Warriors Against Cancer was geboren”, schetst Evelien.

Vandaag is Warriors Against Cancer meer dan een fotoproject. Het is een belevingshuis in Torkonjestraat 5 in Marke waar mensen met kanker op krachten kunnen komen en waar hun zelfbeeld hersteld wordt aan de hand van verschillende activiteiten zoals – nog steeds – de fotografie.

Italiaanse roots

Nicola Vigna woont met zijn vrouw Vanessa Bossuyt en hun dochters Perla en Elisa (13) in Marke, maar zijn roots liggen in Italië. Zijn talent én de liefde brachten hem naar België. Met zijn warme Italiaanse klanken is hij een gekende sfeermaker in feestzalen, restaurants en op privéfeesten in het hele land. Nu ook zijn oudste dochter gebeten blijkt te zijn door de muzikale microbe, vormen vader en dochter een harmonieus duo dat de pannen van het dak speelt en zingt. Vanessa Bossuyt is de oprichtster en bezielster van Warriors Against Cancer vzw. “Dat het een deel van haar gezin, onder begeleiding van een topband, is dat aan de basis ligt van dit – meer dan sfeervol – Italiaanse benefietconcert doet me nu al kippenvel krijgen”, zegt Evelien.

Pop-up wintershop en bar

Voor en na het benefietconcert kunnen bezoekers genieten van een drankje of hapje in de bar. Er zijn ook mooie eindejaarsgeschenken te vinden in de pop-up shop.