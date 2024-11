UNWRAP festival brengt professionals uit game-, film-, media- en muzieksector samen

Nog tot 10 november palmt UNWRAP Kortrijk Weide in. Het festival wil het potentieel van onze regio voor de entertainmentindustrie in de verf zetten, met een grote focus op het aanwezige talent. UNWRAP wil bovenal bruggen slaan tussen professionals uit de game-, film-, media- en muzieksector.

Het digitaal entertainment festival in Kortrijk is toe aan haar vierde editie, met 75 talks verspreid over drie podia. Met een blik op de toekomst brengt UNWRAP makers, kennisinstellingen en bedrijven samen om te netwerken, te inspireren, te leren en te experimenteren. “De creatieve toepassingen die voortvloeien uit de ene sector vinden steeds meer ingang in een andere sector en de kruisbestuiving die ontstaat tussen die verschillende sectoren leidt vaak tot de meest boeiende projecten”, zegt medeorganisator Michiel Houwen.

UNWRAP festival werd plechtig geopend door schepen Ruth Vandenberghe en Vlaams minister Cieltje Van Achter. “Talent is a seed that needs fertile soil. We moeten blijven investeren in de voedingsbodem om het vele talent hier in Vlaanderen te houden en te laten bovendrijven”, zegt Vandenberghe. “UNWRAP is een essentiële ontmoetingsplaats waar de toekomst plaatsvindt”, aldus Van Achter. “Door kennis te delen en de grenzen van creativiteit te pushen, kunnen we uitdagingen aanpakken.”

Tijdens de UNWRAP Career Fair trekt UNWRAP recruiters, studenten en werkzoekenden aan uit de entertainmentsector om talent te koppelen aan het groeiend internationaal netwerk © MD

“Door een ecosysteem te creëren kunnen we innovatieve technologie stimuleren. Van inspiratie naar innovatie. Van creativiteit naar succesvolle projecten. Een sterke community zorgt voor sterke samenwerkingen, met Vlaanderen als centrum”, besluit de Vlaams minister.

Opening Virtual Production Studio

Op woensdag 6 november werd met trots ook de gloednieuwe Virtual Production Studio op Howest Campus The Level geopend. Een state of the art installatie die zal gebruikt worden om intensief onderzoek te doen op de grens van gametechnologie en media.

Minister Van Achter en Frederik D’hulster knippen het lint bij de Virtual Production Studio © MD

“Welkom in de toekomst”, klinkt het bij algemeen directeur Frederik D’hulster. “We knippen niet zomaar het lint van een nieuwe studio, maar betreden een nieuw universum. The green key studio maakt plaats voor een nieuw concept met tal van mogelijkheden. Met dit technologisch hoogstandje komen game, film en media samen. Acteurs moeten zich de omgeving niet inbeelden, alles staat klaar voor opnames en wordt niet achteraf toegevoegd.” Binnen een maand is de Virtual Production Studio operationeel.

“De nieuwe kennis en onderzoeksresultaten worden direct toegepast. Het is niet de bedoeling om onze eigen creaties af te sluiten en te beschermen, we gaan in interactie met het bredere netwerk en stellen ons onderzoek open voor bedrijven. Een primeur in Vlaanderen.”

Music innovation Day

Tijdens de Music innovation Day op vrijdag 8 november legt UNWRAP voor het eerst de brug naar Sonic City. Professionals uit de muziekwereld komen samen in Kortrijk om nieuwe technologieën te ontdekken die invloed hebben op het maken van muziek, live performances en de beleving voor fans. “Het festival zet door naar De Kreun waar we experimenteren met nieuwe belevingen. Zoals de motion captures tijdens het optreden van KLAKMATRAK, die creëren een digitale tweeling op het scherm achter hen”, legt Michiel Houwen uit.

KLAKMATRAK is een project van metal- en technoproducer Brent Vanneste (STAKE) en zijn beste vriend Dreeten Van Maris. Samen vormen ze gabber, french-core, speed-core, industrial noise, hardcore, punk, disco, … om tot hun eigen abstracte sound.

“De muzieksector is nog redelijk conservatief. Dankzij de samenwerking met UNWRAP en de kruisbestuiving tussen technologie en entertainment kunnen we voorbeelden tonen van nieuwe vormen van visuals. Komende jaren willen we nog meer gaan experimenteren”, vult Wilde Westen directeur Tom Vangheluwe aan.