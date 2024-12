Tweede lichtjesstoet in Avelgem op 28 december: “Bezoekers kunnen stemmen op de mooiste tractor”

Op zaterdag 28 december 2024 trekt een lichtjesstoet met maar liefst 100 tractoren door Avelgem. Mooi versierde tractoren met kerstlichtjes zorgen voor extra kerstsfeer in de gemeente. “Op die manier zetten we onze landbouwers ook extra in de kijker,” klinkt het.

Heel het gebeuren is een organisatie van de Kasterse Old Tractor Friends, de firma’s Christiaens-Vocke en Bert Muys i.s.m. de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem en de gemeente Avelgem.

“De tractoren verzamelen om 16 uur aan Jachthaven Kloron in Kerkhove. Daarna vertrekken ze om 16.30 uur voor een grote rondrit doorheen Kerkhove, Waarmaarde, Rugge, Avelgem, Outrijve en Bossuit,” vertelt burgemeester Lut Deseyn.

“De aankomst is voorzien rond 19 uur in de Kerkstraat. Je kan de tractoren daar in al hun glorie bewonderen. Ook de Kerstman is van de partij en QSL-Klank en Licht-Karel Holvoet omkadert en verzorgt gratis het geheel met aangepaste sfeermuziek.”

Goed doel

“Daarnaast zet de plaatselijke horeca zijn beste beentje voor om de bezoekers te laten genieten van Food en drinks. Eventuele winsten van deze lichtjesstoet worden integraal overhandigd aan een nader te bepalen goed doel.”

“Er verschijnt een poll op de Facebookpagina ‘Lichtjesstoet Avelgem’ waar je kan stemmen voor de mooist versierde tractor. De stoet belooft weer de moeite te worden.”

“Vergeet niet: vlak voor aanvang van de stoet komt er een poll online op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/p/Lichtjesstoet-Avelgem waarmee je kan stemmen op de mooiste tractor!”

“Elke deelnemer heeft een deelnemersnummer op een sticker op de tractor zodat je kan stemmen op jouw favoriet. De winnaar krijgt een Avelgembon ter waarde van €25. Maar houd de Facebookpagina komende week in de gaten, we lanceren binnenkort nog een winactie voor de toeschouwers van de stoet”, aldus de burgemeester.

