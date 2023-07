Tweede keer Margriet Zingt op 20 juli op De Leet: “We maken er een gezellig volksfeest van”

Tommy Dereyne (33) van café De Margriet op het Vandenpeereboomplein organiseert voor de tweede keer Margriet Zingt. “We willen er daags voor de nationale feestdag weer een volksfeest van maken”, vertelt Tommy.

Tommy opende in februari vorig jaar zijn café en enkele maanden later lanceerde hij Margriet Zingt. “We mochten ongeveer 150 man verwelkomen”, blikt Tommy terug. “Last minute moesten we nog op zoek naar tenten want er dreigde onweer te komen, gelukkig bleef het droog. Het concept werd gesmaakt en dit jaar willen we dit opnieuw organiseren. PVC, het alter ego van Pieter Van Canneyt, zorgt voor de leukste covers op ons XXL-terras. Pieter en ik kennen elkaar van toen we in Gent even samenwoonden. Hij is afkomstig van Maldegem en je kan hem multigetalenteerd noemen. Zo is hij ook de presentator van Margriet Kwist.”

Tommy’s Top-drie

De covers zijn heel divers. “Het grootste deel stelt Pieter zelf samen, maar hij vroeg ook input aan mij. Het zal gaan om een mix van Nederlandstalige, Engelstalige covers, van vroeger en nu. Hij zal zichzelf begeleiden op gitaar en een klein drumstel. Zelf ben ik minder muzikaal aangelegd, maar ik ken wel veel songteksten. Mijn top-drie? Gorki met Mia, Billy Joel met Piano Man en Flip Kowlier met Min Moatn.”

Om 18 uur openen de deuren van Margriet Zingt. “Pieter zal rond 19.30 uur beginnen met zijn optreden en na het twee uur durende optreden verhuist het feestje naar binnen met een foute party. Op ons terras voorzien we een buitenbar en oud volkswagenbusje van Cristal. Via Shake & Enjoy serveren we lekker verfrissende cocktails. Er zijn ook braadworsten verkrijgbaar.”

Tafel reserveren

Om zeker te zijn van je plaats kan je vooraf een tafel reserveren met tapas. “Er zijn 120 zitplaatsen en verder nog enkele hoge tafels voorzien. Ik zou het mooi vinden als we het aantal van vorig jaar kunnen evenaren. We willen het bewust klein en gezellig houden. Iedereen kent iedereen en er moet een huiskamergevoel heersen. Ook volgend jaar willen we dit evenement weer herhalen.” (API)

Tafel reserveren kan via privé-bericht naar De Margriet op Facebook of demargrietieper@gmail.com. Meer info: Margriet Zingt op Facebook.