Tweede editie Westbeats op 10 mei: “Tal van dj’s en adembenemende animatie”

Het Westbeats Festival krijgt op zaterdag 10 mei een tweede editie. De organisatoren palmen dan opnieuw het festivalterrein in de Bietstraat in, op de grens van Oostnieuwkerke met Roeselare.

Vorig jaar organiseerden enkele jongeren uit het Stadense de eerste editie van Westbeats. “We blikken daar tevreden op terug”, zegt Casey Devolder van de organisatie. De organisatoren bouwden vorig jaar een indrukwekkend festivalterrein op. Op het podium stonden verschillende bekende dj’s. “We wisten verschillende grote dj’s te strikken. We begonnen spijtig genoeg wat laat met het maken van publiciteit, waardoor de opkomst minder was dan gehoopt. Maar van de festivalgangers en de dj’s kregen we heel wat positieve commentaren.”

Dj’s en animatie

De eerste editie smaakte onmiddellijk naar meer. Een vervolg blijft dan ook niet uit. Op zaterdag 10 mei pakt de organisatie uit met een tweede editie van het festival. “Het terrein in de Bietstraat wordt omgetoverd tot een epische feestlocatie met twee spectaculaire stages”, aldus de enthousiaste organisatoren. “Naast de mainstage bouwen we ook een nostalgische retrotent, waarin heel wat legendarische classics tot leven komen.”

Ondertussen werken de organisatoren een uitgebreide affiche uit. “Met opnieuw een indrukwekkende line-up met tal van dj’s en adembenemende animatie.” De affiche wordt binnenkort bekendgemaakt.

De fabriek

De organisatoren hanteren voor deze editie een duidelijk thema. “Dat is de fabriek. Rook vult de lucht, staal spettert in het rond en de vlammen slaan hoger dan ooit. De machines draaien op volle toeren, aangedreven door keiharde beats.”

De komende maanden volgt geregeld extra nieuws over het festival. “We hebben heel veel geleerd van vorig jaar. Die werkpuntjes gebruiken we nu om opnieuw een mooi evenement op poten te zetten. We kijken nu al uit naar de tweede editie van Westbeats.”