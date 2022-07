Twaalf uur van Kuurne moet nieuw fietsfeest worden

Op zaterdag 3 september vindt op en in de onmiddellijke omgeving rond de hippodroom de eerste 12 uren van Kuurne plaats. Met dit nieuwe fietsfeest willen de Ververieders geld inzamelen voor ouders van verongelukte kinderen.

Wie er ooit van droomde om eens te fietsen op de Kuurnse paardenhippodroom of in zaal Kubox krijgt daartoe de kans op zaterdag 3 september van 9 tot 21 uur tijdens de 12 uren van Kuurne. Aangemoedigd door vrienden, buren of familie kan elke deelnemer die dag in een aangename sfeer het beste van zichzelf geven.

“Of je nu de uitdaging solo, met een vriendenbende of alles wat daartussen valt aangaat, de 12 uren van Kuurne worden een onvergetelijke belevenis”, opent Niels Vermeersch, voorzitter van de Ververieders. “In de jaren 80 vond in het sportpark elk jaar de 24 uur van Kuurne plaats. Dit zorgde bij ons voor de nodige inspiratie om het evenement nieuw leven in te blazen maar dan wel in een 12 uur durende versie. “

Niet alleen fietsen

“En er zal die dag niet enkel gefietst worden, we voorzien op het terrein onder meer foodtrucks, springkastelen en dj’s die de deelnemers zullen aanmoedigen en voor de nodige sfeer zullen zorgen. Dj’s van dienst die dag zijn onder meer Anthony Dewaele, David Debossere, Jeroen Dujardin en Stijn Verschelde. Het startschot wordt gegeven om 9 uur.”

“Wie de 12 uren in groep aanvat, kan het vlakke parcours onder de groepsleden verdelen. De af te leggen weg die zo’n 2,5 kilometer lang is, gaat over de hippodroom, binnen in zaal Kubox en de parking ervoor, waarbij we de sfeer zullen proberen op te wekken zoals we die kennen bij het veldrijden.”

Wielertoeristenclub De Ververieders, die werd opgericht in februari 2020 en 37 leden telt, trekt er elke zondagmorgen op uit om een fietstochtje te maken met start en aankomst aan hun clublokaal de Ververie.

Geen koersfietsen

“Wie beschikt over een mountainbike, gravelbike of stadsfiets is van harte welkom op ons evenement. Koersfietsen worden helaas niet toegelaten.”, gaat Niels verder. “Deelnemers die alleen rijden, betalen 25 euro. Wie in groep komt, krijgt per deelnemer korting. In dit bedrag zit onder meer de verzekering, bevoorrading, tijdsregistratie en eeuwige roem vervat.” (BRU)