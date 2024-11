Toertocht langs Vlaamse, Waalse en Noord-Franse velden: “Het wordt een unieke tocht”

Traditioneel is er op Wapenstilstand (11 november) de toertocht van mountainbikeclub De Raketten. Sportcentrum De Pionier in de Gosserieslaan dient als start- en aankomstpunt. Je kan kiezen uit vier afstanden. Het wordt een unieke tocht langs Vlaamse, Waalse en Noord-Franse velden. De organisatoren hopen alvast op redelijk herfstweer. Vorig jaar viel de toertocht bijna letterlijk in het water door de aanhoudende regen.

“We herinneren ons wellicht allemaal de luchtfoto’s van de op- en afrit van de A19 in Geluwe die onder water stond en een tijdlang werd afgesloten”, zegt bestuurslid Marc Malfait. “We kregen zelfs telefonisch een paar keer de vraag of onze toertocht wel zou plaatsvinden.”

De jaarlijkse afspraak van De Raketten vindt dit keer plaats tijdens een verlengd weekend. Afwachten of dat nu een nadeel gaat zijn, want mensen trekken er dan vaak voor enkele dagen op uit. “Diezelfde dag zijn er toertochten in Kruisem en Antoing, we zijn dus de enige in de regio”, vertelt Marc. “We doen dit keer de vallei van de Leie en Deule. Via Komen en Houthem. In Waasten steken we dan de Leie over en via Quesnoy-sur-Deule en Deulemont tot in Wambrechies, waar de toertocht vroeger al een aantal keer kwam.”

Traditie

De toertocht is een traditie van al meer dan twintig jaar. Het recreatief mountainbiken lijkt ondertussen wel over zijn hoogtepunt heen. “Veel clubs stoppen. Men maakt het moeilijk om een toertocht te organiseren”, zegt ondervoorzitter en penningmeester Isabel De Roo. “Bij elke gemeente waar we passeren moeten we het aanvragen.” En over dat aanvragen weten ze bij De Raketten intussen alles. “Om in Noord-Frankrijk te rijden, dachten we dat de toelating van de prefectuur voldoende was, maar dat bleek niet zo”, zegt Marc. “Zo kregen we een brief van de gemeente Bousbecque met foto’s van stroken waar we door reden. We zouden geen toelating meer krijgen, maar namen zelf het initiatief om met de gemeente te gaan babbelen en het is toch in orde gekomen.”

De dalende belangstelling heeft deels ook te maken met de opmars van het rijden op gravel. De twee langste afstanden lopen deels via lange stukken mooie gravel. Het gaat ook weer richting recreatie-eiland De Balokken. “Eerst werd ons dat door het Agentschap Natuur en Bos geweigerd, maar dankzij de tussenkomst van de stad mag het nu toch”, zegt Marc. “Eigenlijk ging het om een misverstand, want men dacht dat we op De Balokken zouden rijden. Maar neen, we blijven grotendeels op het jaagpad langs de Leie.”

Jimmy Demuynck behoort niet langer tot het bestuur, maar is dit keer de parcoursbouwer. “Dankzij een vriend van hem passeren we door La Ferme Bleu, een gewezen wijngaard in Komen. De stokken staan er nog”, zegt voorzitter Dirk Degrande. “Een ander privéstuk is bij betontrappen Delmar, ook in Komen. Daar rijden we over de koer van het bedrijf.”

Bestuur

Het bestuur heeft nieuw bloed nodig. Nu zijn ze nog met vijf, maar webmaster Frankie Serryn stopt. “De jongeren willen zich niet meer engageren”, zegt hij. Onder de leden deed men al vaak een oproep om toe te treden tot het bestuur. “Voor die ene dag tijdens onze toertocht staat iedereen wel klaar, maar niet meer om zich jaar in, jaar uit te engageren”, zegt Marc. De Raketten hebben 42 leden uit de regio Wervik-Ieper. “Ons ledenaantal verschilt jaar per jaar”, zegt Dirk. “Dat varieert van 38 tot 45. We pakken uit met verschillende activiteiten. Al jarenlang rijden we Parijs-Roubaix en gaan we op weekend. Dit keer was het voorbij Saint-Omer.”

Alle afstanden rijden door het clublokaal De Macote in de Stationsstraat. Dat wordt weer een hele belevenis. Daar is er ook bevoorrading. Onderweg zijn er ook nog enkele. De dag zelf kan je de gpx-tracks opladen via een QR-code bij de inschrijving.