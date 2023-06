Ticketverkoop Moen Feest loopt als een trein

Nog vijf weken tot Moen Feest 2023. Een uitgekiende promotiecampagne staat voor de deur en ook de ticketverkoop verloopt vlot. De ‘1-kopen-1-gratis ticketactie’ van vorig jaar zal in geen geval herhaald worden.

De voorbereiding van Moen Feest, op 7, 8 en 9 juli, draait op volle toeren. De promotiecampagne bereikt nu zijn piek. “Er worden 30.000 festivalkranten gedrukt en regionaal verdeeld naast een affichecampagne met 3.500 affiches langs winkelstraten en op evenementen in West-Vlaanderen. Ook worden tientallen festivalbanners en baanborden geplaatst langs de meeste prominente Zuid-West-Vlaamse en Noord-Henegouwse invalswegen en momenteel loopt onze radiocampagne bij onze partners Radio 2 en Radio 1.”, vertelt woordvoerder Nico Vanderschelden.

De ticketverkoop is volgens Nico alvast veelbelovend. “Deze editie belooft toch anders te verlopen dan vorig jaar toen we de nationale en regionale media haalden met de 1+1 ticketactie te lanceren n.a.v. de tegenvallende ticketverkoop. Toen werden bezoekers die reeds een ticket hadden gekocht, beloond met een extra gratis ticket. We kunnen alvast dit jaar stellen dat er zeker geen 1+1 ticketactie zal worden gelanceerd. We kunnen zelfs al melden dat de zittribune voor onze Family Sunday uitverkocht is en ook voor de Nostalgic Friday al grotendeels is gevuld.”

Volgens de organisatoren verloopt de ticketverkoop van de Family Sunday bovengemiddeld goed en adviseert men niet lang meer te wachten om voor deze festivaldag een ticket te bestellen. “Dat is eigenlijk geen verrassing ,want nergens in Vlaanderen kan men topartiesten zoals K3, #LikeMe, Camille, Metejoor en Niels Destadsbader op één en dezelfde dag aan het werk zien. Voor de twee andere festivaldagen is er nog voldoende capaciteit, maar ook hier geldt het advies om niet te lang meer te wachten om tickets te bestellen.”

Goed nieuws voor de Moen Feest bezoekers die met de wagen naar het festival komen, want de parking is gratis. Dit jaar is er parking voorzien op de oude Bekaertsite en langs de Sint-Pieterbruglaan (vanaf IMOG Moen). Er hoeft geen parkingticket gereserveerd te worden. (GJZ)