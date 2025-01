Thibault Strubbe nieuwe Prins Carnaval in Lissewege

De Orde van de Pret organiseerde zaterdagavond hun jaarlijkse Prinsenbal, dit keer in zaal Het Centrum in Zwankendamme. Twee kandidaten streden dit jaar om de titel: Strubbe I (Thibault Strubbe) en Jessey, die eerder al de titel van Prinses Carnaval behaalde. Uiteindelijk ging de felbegeerde titel naar Thibault Strubbe.

In zijn overwinningsspeech bedankte hij Jessey voor de faire competitie, het talrijke publiek dat de zaal deed vollopen, en zijn team dat hem de afgelopen tien maanden onvoorwaardelijk steunde. Samen met hen bezocht hij talloze carnavalsbals om stemmen te verzamelen. Ook zijn partner Roosje kreeg een bijzondere vermelding voor haar steun tijdens deze spannende periode.

Stubbe was zichtbaar ontroerd toen hij laat op de avond werd gekroond tot Prins Carnaval. “Carnaval leeft echt in Lissewege”, zei hij. De jaarlijkse carnavalsstoet trekt op zaterdag 29 maart door de straten van het dorp. Na afloop wordt de festiviteit voortgezet in de plaatselijke kroegen.

De Orde van de Pret ontvangt jaarlijks veel aanvragen van groepen die met hun praalwagens willen deelnemen aan de stoet. Helaas moeten er vaak kandidaten worden geweigerd vanwege het beperkte aantal wagens dat mag deelnemen. Dit is onder andere te wijten aan de kruising van de drukke verkeersweg van en naar de haven van Zeebrugge, waarbij files snel kunnen ontstaan.

Gasten uit buitenland

Toch weet de stoet elk jaar te imponeren. Veel deelnemende wagens hebben al prijzen gewonnen tijdens carnavalsstoeten in Heist, en enkele groepen reizen zelfs vanuit het buitenland af om in Lissewege mee te rijden. De stoet begint traditiegetrouw in de nieuwe wijk, slingert zich een weg naar het dorpscentrum en eindigt op de Markt. Hier zorgen een kermis en diverse attracties voor een feestelijke afsluiter.