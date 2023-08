Theater Aan Zee verwelkomt ondanks kwakkelweer 100.000 bezoekers

Ondanks het kwakkelweer en de vele regen mocht Theater Aan Zee de afgelopen editie 100.000 bezoekers ontvangen. Zo meldt de organisatie, die spreekt van een bezetting van 95 procent.

Elf dagen lang was Oostende het decor van ruim 500 voorstellingen. Het programma van de 26ste editie werd vormgegeven door de artistieke leiding Cindy Godefroi & Jozefien Mombaerts en stond in het teken van het thema ‘RAAK ME. Bemin en Betoog’.

Het festival werd na de openingsvoorstelling op gang getrapt met de première van Opening Night, de eerste grote voorstelling van DE HOE. Ook Gelukzoekers van Theater Malpertuis met Mokhallad Rasem en Charlotte Vandermeersch, Candide van Laurens Aneca en Bjorn Floréal, De dichter en de danseres van Mustafa Kör en Silvia León, f e k t s j e k van Simone Milsdochter en SERDI van Serdi Faki Alici en NTGent gingen tijdens het festival in première.

In totaal waren er meer dan 500 voorstellingen op ruim 40 locaties in de badstad, waaronder ook buitenlocaties. Al hield dat de toeschouwers bij regenweer niet tegen. “Het was een recordeditie wat regen betreft, maar we mochten ook 100.000 bezoekers verwelkomen. Het publiek zorgde ondanks het weer voor een bezetting van maar liefst 95 procent”, klinkt het bij de organisatie.

De volgende editie van Theater Aan Zee vindt in 2024 plaats van 31 juli tot en met 10 augustus.