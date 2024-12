The Black Keys komen deze zomer naar het Cactusfestival in Brugge

Het Amerikaanse bluesrockduo The Black Keys komt deze zomer naar het Cactusfestival in Brugge. De groep heeft via Facebook net haar zomertoernee van 2025 vrijgegeven. Op de agenda staat zaterdag 12 juli aangestipt met: Cactusfestival, Bruges, Belgium.

Bij Cactus Muziekcentrum wordt het nieuws niet ontkend, maar de directie wil het bericht nog niet officieel bevestigen. De Amerikaanse groep The Black Keys werd in 2001 in Akron in de Amerikaanse staat Ohio door Dan Auerbach (zang en gitaar) en Patrick Carney (drums) gesticht. Aanvankelijk oogstten ze slechts succes in de Amerikaanse underground scène, pas na 2010 kreeg deze garagerockband internationale aandacht.

Lonely Boy

Met albums als Brothers (2010) en El Camino (2011) volgde de commerciële doorbraak. De hit Lonely Boy kreeg drie Grammy Awards. De voorbije jaren traden The Black Keys op in Pukkelpop en Rock Werchter. Komende zomer is voor het eerst het Cactusfestival aan de beurt. Binnenkort meer nieuws over het Cactusfestival.