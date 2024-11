The Black Gasolines lanceren White Residence in Charlatan

Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

The Black Gasolines gaven op 7 november een indrukwekkende releaseshow in de Charlatan in Gent om hun nieuwe album White Residence te vieren. De band nam het publiek mee in een meeslepend, bijna filmisch verhaal, geïnspireerd door het donkere Engeland van 1920, compleet met theatrale kostuums en sfeervolle decoratie. De bezetting was uitgebreid met twee achtergrondzangeressen en een blazerssectie, wat zorgde voor een rijke, gelaagde sound die het album eer aan deed.

Frontman Bradley Remorie wist het publiek moeiteloos te betrekken, en met nummers als Ballroom Song en de energieke bluesrocker Harmonica Song werd het publiek volledig meegezogen in deze unieke, Belgische rockervaring. Wie dit gemist heeft, kan de band nog zien op 20 november in Cabron in Antwerpen, op 23 november in het Klimkaffee in Oudenburg, en op 7 december in Café Allee in Leuven.