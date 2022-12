The Addams Family verkocht al 5.500 tickets voor hun voorstellingen in CC het Spoor in Harelbeke

Tijdens de kerstvakantie wordt cultureel centrum het Spoor in Harelbeke omgetoverd tot een niet-alledaagse, enge, maar grappige wereld. Daar zullen de 120 vrijwilligers van Musicalvereniging Arte del Sueño het beste van zichzelf geven met de nieuwe productie The Addams Family.

De opvoeringen volgen, door corona, vier jaar na het succesverhaal van The Wiz.

“Op 31 oktober ging de verkoop van start. De tickets voor de 23 voorstellingen vliegen vlotjes over de digitale toonbank. Intussen is de kaap van 5.500 verkochte tickets overschreden. Een aantal waarvan menige amateurvereniging enkel kan dromen”, zegt persverantwoordelijke Hannes Otté.

De Harelbeekse schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V) is trots op deze sterke vereniging. “Dit succes is te danken aan de jarenlange kwaliteitsvolle, nagenoeg professionele producties die aan The Addams Family voorafgingen. Ik verlang er al naar om de musical te zien.”

De laatste hand

Ook regisseur Ilse Wyffels is enthousiast. “We hebben nog enkele repetities voor de boeg om alles tot in de puntjes af te werken. Ook onze werkgroepen leggen nu de laatste hand aan het decor, de kostuums en de inrichting van de foyer. Op 10 december beginnen we aan de opbouw in het Spoor en wordt het cultureel centrum opnieuw onze tweede thuis voor de kerstvakantie. Dankzij de tomeloze energie van onze spelers en de sfeer in onze groep ben ik er gerust in dat we opnieuw een heel sterke productie zullen neerzetten”, aldus de regisseur.

Tickets zijn nog steeds te verkrijgen, maar enkele voorstellingen zijn al uitverkocht. (Peter Van Herzeele)

www.artedelsueno.be of www.theaddamsfamily.be