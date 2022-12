Ter Duinen verwent 350 gasten op culinair banket Goût-Monde

Leerkrachten Dries Cloet en Bart Denys zijn teruggekeerd van hun Jamaica-avontuur met een valies vol culinaire bagage. Die kwam van pas om de leerlingen van het 7de jaar Gastronomie en het 7de jaar Drankenkennis te inspireren voor het jaarlijkse banket ‘Goût-Monde’. Ze kookten de pannen van het dak voor zo’n 350 genodigden en namen hen mee op een culinaire wereldreis.

Chef Bart en chef Dries leidden hun pupillen in goede banen, en blikken samen met hen tevreden terug op deze zesde editie van Goût-Monde.

“Met Goût-Monde willen we onze studenten inspireren en hen de wereld laten ontdekken, want de wereld ligt aan hun voeten. Zo moeten ze ook leren hun plan te trekken. Maar ook wij leren bij uit die ‘wereldreizen’. Aan Jamaica houden we heel mooie herinneringen over en we zijn een ervaring rijker. De match met de equipe daar is de basis van een goede samenwerking, die niet stopt na een week. Wij hebben hen onder meer brood leren bakken, want Jamaicanen hebben geen broodcultuur. Ook onze koninginnenhapjes, ons stoofvlees met friet, onze chocoladedesserts en onze chocoladefontein waren nieuw voor hen.”

“Maar ook wij hebben heel wat opgestoken. We ontdekten de mooie natuur, met heel wat eetbare kruiden en bloemen, we hebben vis gepekeld en gerookt met bamboeschilfers. We hebben geëxperimenteerd met hun ‘chicken jerk’ en het viel ons op dat de chefs in kleine keukens of kleine werkplaatsen moeten werken, zelfs in grote hotels. Op het vip-evenement zijn er plannen besproken voor een opleiding van Jamaicaanse chefs in samenwerking met Vives Culinary Arts in Brugge.”

Leren met opbrengst

Nora Denys (17) ontfermde zich in de keuken over een van de hapjes, samen met een aantal medestudenten.

“We hebben er met z’n allen twee volle dagen voorbereiding in gestopt, en het ging er soms wel hectisch aan toe”, vertelt ze. “Natuurlijk moest er in het menu een gerecht zitten waarbij we ons lieten inspireren door Jamaica. Het menu is samengesteld met inbreng van de klassen, uiteraard onder leiding van de chefs. We kregen ook hulp van de leerlingen van de jongere klassen. Het mooie is dat de winst van deze avond voor de zevendejaars is. Wij als 7de jaars Gastronomie mogen die gebruiken voor onze drie weken ‘werkplekleren’ in Valencia of in Barcelona, en de studenten 7de jaar Drankenkennis voor hun opleiding met wijnreis in Frankrijk, Spanje en Zuid-Afrika.” (MVO)