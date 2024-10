Taterwater brengt ‘Zo mooi, zo blond’ van Gert Verhulst in Gildezaal

Vorig jaar trok theater Taterwater uit Handzame vijf volle zalen met de tragikomedie ‘De broers Geboers’. De toneelkring zit nooit om een theatrale stunt verlegen en besloot daarom om in 2025 uit te pakken met de musical ‘Zo mooi, zo blond’ van Gert Verhulst.

“We spelen al een aantal jaar met het idee om een musical op de planken te brengen”, aldus voorzitter Dries Uyttenhove. “Na lang wikken en wegen, besloten we om het te wagen. Het moet natuurlijk amusant en komisch blijven en haalbaar voor alle acteurs. Een dik jaar geleden ging ik kijken in Antwerpen naar ‘Zo mooi, zo blond’, een zomerse komedie vol Vlaamse hits. Ik moet zeggen dat ik meteen verkocht was. Een 20-tal jaar geleden was deze musical een immens succes en schitterden Nicole en Hugo in de hoofdrollen. Het verhaal neemt ons mee naar de hete zomer van 1976 en speelt zich af op camping Bonanza in Blankenberge. Nicole en Hugo spelen in die tijd voor volle zalen in Het Witte Paard en voor de jeugd van toen is het dé zomer van de liefde. Vaste vakantieganger Jeanine verblijft er in haar caravan en krijgt nieuwe buren uit Menen.”

Zingen

“Het klikt allesbehalve met de nieuwe buren, maar Sylvain, de eigenaar van de camping, probeert er met zijn discobar vol Vlaamse muziek de sfeer inhouden. Beide koppels hebben een dochter en die worden vriendinnen, tot er na een warme zomernacht een serieus probleem de kop opsteekt. Zeker is dat we het publiek meenemen op een muzikale reis en dat de nodige humor ook nooit ver weg is. Het feit dat het stuk zich afspeelt in de jaren 70, vormt alvast ook een grote uitdaging, want alles moet kloppen: de attributen, de kledij, de kapsels en ook de teksten moeten historisch gezien juist zitten. Wat niet wil zeggen dat we niet een beetje de draak kunnen steken met de tijdsgeest. Qua regie deden we een beroep op regisseur Jeffrey Dael die ons in het verleden al een paar keer doeltreffend regisseerde. Het stuk werd herwerkt, want oorspronkelijk is het redelijk Antwerps getint. Onze regisseur gaf er een stevig West-Vlaams én Handzaams kleurtje aan.”

“We starten in december met de repetities en iedereen kijkt er enorm naar uit”, vervolgt Dries. “Naast het acteren, komt er nu ook nog zingen bij. Deze komedie is doorspekt met de grootste Vlaamse hits en al deze liedjes passen wonderwel in het verhaal. Jimmy Frey, Will Tura, An Christy, Marva, Nicole en Hugo … De instrumentale bewerking kregen we via Studio 100 aangeleverd en tijdens onze laatste verrassingsreis met Taterwater maakten we daar al dankbaar gebruik van. We vroegen aan al onze leden om één van de liedjes voor te bereiden en tijdens die dag te zingen. Zo hadden we meteen al een idee waar de grote zangtalenten in Taterwater verborgen zaten. Eigenlijk is die musical een beetje Like Me avant la lettre, want daar wordt ook rond tal van Vlaamse hits een verhaal opgebouwd. De musical werd nog niet veel gespeeld in Vlaanderen en al zeker niet in het amateurcircuit. Het zal een paar technische hoogstandjes vergen om het stuk in de Gildezaal te brengen, maar qua klank en licht komt dat allemaal in orde.”

Hemelsblauwe lucht

“Alle 14 acteurs zullen met een zendermicrofoontje moeten leren spelen en onze jongere acteurs zullen een vette kluif hebben aan de liedjesteksten, want die dateren uit een tijd toen ze nog lang niet geboren waren. Qua decor hebben we genoeg aan een paar caravans en tenten en een hemelsblauwe lucht, zodat het publiek in Handzame zich 2 uur op het Blankenbergse strand waant. Zo mooi, zo blond speelt op 21, 22, 23, 28 en 29 maart 2025 in de Gildezaal in Handzame en onze voorverkoop vindt plaats in diezelfde zaal op zondag 19 januari van 10 tot 12 uur. We verwachten zoals elk jaar een stormloop, want we beloven er dan ook een knaller van een voorstelling van te maken. Voor het publiek is het alvast niet verboden om mee te zingen tijdens de voorstelling”, besluit Dries.