Summerlove komt terug na succesvolle start vorig jaar en wordt volwaardig tweedaags festival

Na een succesvolle eerste editie van Summerlove in juli 2024, komt er volgende zomer een vervolg. Het festival wordt zelfs uitgebreid naar twee dagen in het weekend van 5 en 6 juli. Organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens lossen met Roxy Dekker, Maksim, Brihang en Merol al de eerste vier namen.

Afgelopen zomer werd voor de eerste keer, aan de vooravond van Ostend Beach Festival, Summerlove georganiseerd. Het was een idee van de bekende Oostendse organisatoren Kevin Beirens en Jan Mortelmans om op de Vlaamse feestdag Nederlandstalige pop te programmeren vlak voor de start van hun succesvolle festival Ostend Beach. Het werd met 5.000 bezoekers meteen een overdonderend succes en daar willen ze nu graag een vervolg aan breien. “Nederlandse pop is superpopulair. We hebben daarom beslist om er een volwaardig festival van te maken. Het was immers niet evident om bezoekers op een donderdagavond naar het strand te krijgen. Dit jaar geven we Summerlove daarom een eigen weekend een week voor Ostend Beach. We gaan naar twee aparte festivals, maar met dezelfde productie en locatie. Tussen de festivalweekends kunnen we het decor wel nog aanpassen”, licht Jan Mortelmans toe.

Vlak voor de start van de ticketverkoop worden ook de eerste vier namen gelost. “Wie fenomeen Roxy Dekker nog niet zag of hoorde passeren op TikTok of Instagram, leefde ongetwijfeld onder een steen. Met oorwurmen als ‘Sugardaddy’, ‘Satisfyer’, ‘Gaan We Weg’ en ‘Industryplant’ overspoelde ze de Nederlandse hitlijsten. Ze won begin 2024 een Edison (de Nederlandse tegenhanger van een MIA) als beste nieuwkomer, vulde in enkele minuten tweemaal de Amsterdamse Paradiso en Melkweg en start volgende zomer haar Belgische veroveringstocht. Summerlove wordt haar eerste grote optreden in België. Ook Maksim zal op zaterdag langskomen. Met ‘Ik Wil Dat Je Liegt’ sleepte de Antwerpse Maksim Stojanac samen met Hannah Mae afgelopen zomer nog de prestigieuze Radio 2 Zomerhit in de wacht. We kiezen op zaterdag bewust voor een programma in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen waren er heel wat families en jongeren op de afspraak. Voor de zondag mikken we op een iets ouder publiek met onder meer Brihang en Merol.” De volledige line-up wordt eind januari bekendgemaakt. De ticketverkoop start donderdag.

Vroegboekkorting

Kevin en Jan mikken op 5.000 bezoekers per dag voor Summerlove. “We merken dat Nederlandse pop heel populair is, maar daarnaast bieden we mensen niet enkel een optreden aan maar een vakantie. We merken dat nu al aan Ostend Beach dat bezoekers komen voor het totaalpakket. Het is niet alleen een verhaal van artiesten en dj’s, maar een belevenis op een unieke locatie op het strand in een leuke setting met heel wat mogelijkheden in de stad om te overnachten en te eten. Daarnaast zijn onze tickets heel betaalbaar.”

De normale prijs voor een dagticket is 59 euro. Voor een regulier combiticket betaal je 89 euro. Supervroege vogels krijgen korting en betalen 49 euro voor een dagticket en 69 euro voor een combiticket. Er zijn ook VIP-tickets beschikbaar.