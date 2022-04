Studio Meganck toont creaties cursisten keramiek in Middelkerke: Schelpen spelen hoofdrol

Na twee coronajaren pakt Studio Meganck opnieuw uit met een eigen tentoonstelling in het centrum de Branding in Middelkerke. Van 23 april tot en met 1 mei tonen de cursisten hun mooiste creaties met als thema ‘Every shell has a story’. Gastkunstenaar is Ludo Coulier uit Westende die er niet enkel zijn foto’s tentoonstelt, maar ook zijn gedichten zijn er te zien en ook hier spelen de schelpen een hoofdrol.

“We moesten de jongste twee jaren forfait geven door de coronamaatregelen, maar dat betekent niet dat onze cursisten de klei hadden opgeborgen”, vertelt Inge Demoen, de motor achter Studio Meganck.

“Er werd deftig voortgewerkt en creatief geworsteld onder leiding van kunstenares en coach Christa Houttekens uit Middelkerke. We hebben dit jaar als thema van de expo gekozen voor schelpen en je vindt er het verhaal van schelpen in woord en beeld.”

Donkere kamer

Ludo Coulier, in het verleden nog fotograaf voor onze krant, is niet aan zijn proefstuk toe, want enkele jaren geleden nam hij ook al foto’s om tentoon te stellen op deze tentoonstelling. “Christa Houttekens vroeg me dit jaar opnieuw om foto’s te maken die met het thema schelpen geassocieerd kunnen worden en ik ben daar met heel veel plezier op ingegaan”, zegt Ludo Coulier.

Het nemen van foto’s zat hem in het bloed, want zijn vader ontwikkelde zelf foto’s en de donkere kamer was al gauw Ludo’s lievelingsplek in huis. Toen hij 12 jaar werd, kreeg hij van zijn peter zijn eerste fototoestelletje en fungeerde meteen als de fotograaf van dienst tijdens familiefeestjes en bijeenkomsten van de jeugdbeweging of op school.

Gedichten

Zijn hobby doofde uit met de opkomst van de kleurenfoto’s, maar met de komst van de digitale fotografie werd alles weer toegankelijker voor de hobbyist. “Wat mijn gedichten betreft: ik heb altijd al veel gedichten gelezen en ben een tijd geleden ook zelf beginnen schrijven; leesbaar en herkenbaar”, geeft hij nog mee.

“Ik ben een kind van de zee en zee en strand hebben mij altijd al aangetrokken. Ik was indertijd strandredder en nu nog ga ik bijna dagelijks naar het strand om er foto’s te maken. Het is een passie geworden en ik stuur ook regelmatig een fotootje door naar Focus/WTV, bestemd voor het weerbericht.”

(PB)