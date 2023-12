Stedelijke basisschool Noord Hulste haalt met hun ‘Fluorun’ 5.172 euro op voor twee goede doelen: Kinderkankerfonds Koester’ en ‘Time for Lime’

De leerlingen van de Stedelijke basisschool Noord in Hulste liepen met hun Fluoruntoertjes rond de schoolomgeving voor het goede doel. Ze werden uitgedaagd door talrijke sponsors. Ze liepen maar liefst 1.996 toertjes rond de school. Dit leverde een mooi bedrag op van 5.172 euro waarvan de helft geschonken wordt aan het Kinderkankerfonds Koester.

“Dit doel wordt door onze school reeds 19 jaar gesteund. In 2004 verloor een leerling van onze school, namelijk Pieter Deveeuw, de strijd tegen kanker”, zegt administratief medewerker Sabine Lahousse. KOESTER is een thuiszorgproject en staat voor Kinder Oncologische Eenheid voor Specifieke Thuiszorg en Rehabilitatie.

“Kinderkanker heeft een grote impact op heel wat facetten van het gezinsleven. Met hun projecten proberen we de levenskwaliteit van het kind en zijn gezin vandaag al te verbeteren. Daarnaast hebben we ook oog voor lotgenotencontact, de kwaliteit van de zorg en wetenschappelijk onderzoek om nieuwe behandelingen te vinden”, luidt het.

Time for Lime

De tweede helft van het bedrag wordt geschonken aan ‘Time for Lime’. Dit is een vereniging die strijdt voor (h)erkenning van ‘late stage Lyme’. Deze richt zich tot mensen met de ziekte van Lyme en hun naasten, artsen, alsook de gewone burger. Een goede preventie, accurate testen, correcte wetenschappelijke info en onderzoek zijn van uiterst belang om deze ziekte te kunnen behandelen.

“Een ouder van een leerling van onze school werd met deze ziekte geconfronteerd. Op school bracht zij een heel mooie uiteenzetting, zodat de leerlingen goed op de hoogte waren waarvoor ze toertjes liepen”, zegt Sabine.

“Tijdens de Fluorun was iedereen welkom om te supporteren of iets te nuttigen aan de bar bemand door de leerkrachten en ouderraad. De directie en het voltallige SBN-team wil via deze weg iedereen bedanken die zijn bijdrage geleverd heeft om tot zo’n mooi bedrag te kunnen komen.”