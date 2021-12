Stadsbestuur Ieper kiest bewust voor spreiding van kerstmarkt, ijspiste en winterfoor: “In elk hoekje in het centrum valt iets te beleven”

Verdelen en verspreiden. Dat is de leuze tijdens de eindejaarsperiode in Ieper. Met een winterfoor op de Esplanade, kerstmarkt op de Kiekenmarkt, ijspiste en Huis van de Kerstman op de Grote Markt, Kerst in het Merghelynck Museum en Faces of War op de vestingen is er in elk hoekje van het stadscentrum wel iets te beleven.

Geen ijspiste, kerstdorp, winterfoor en Huis van de Kerstman vorig jaar. De coronamaatregelen zorgden ervoor dat de eindejaarsperiode 2020 nogal een doodse boel was. Dit jaar zal er meer leven in de brouwerij te zijn, al opteert het stadsbestuur wel voor een spreiding van de verschillende activiteiten en attracties om het virus te slim af te zijn.

De ijspiste werd op vrijdagavond 26 november geopend. “Nieuw is dat er een afgesloten deel op de ijspiste is voor de allerkleinsten. Het is ook een grotere ijspiste dan de vorige keer. Ze is in totaal vijf meter langer. Ernaast zal het Huis van de Kerstman staan”, vertelt schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Ieper).

Cadeautjeskiezer

Het Huis van de Kerstman wordt dit jaar wordt dit een doorloophuis. “Je komt binnen langs de tuin. Dan zal je een photobooth hebben in een nagemaakte pakjesfabriek. Daar zal je ook aan een cadeautjeskiezer kunnen draaien en vervolgens passeer je bij de Kerstman. Op de Kiekenmarkt wordt door de plaatselijke horeca een kerstmarkt georganiseerd; ook op de neermarkt zullen een drietal kerstchalets openen.”

Tijdens de kerstvakantie kunnen gezinnen met kinderen terecht op de Esplanade voor de eerste winterfoor met een 15-tal kermisattracties en het oliebollenkraam. Vanaf 10 december zal ook voor het eerst het Mergelynck Museum te bezoeken zijn in een volledige kerstsfeer. “Op de vestingen kunnen de mensen nog steeds de kunstinstallatie Face of War van Jan Fieuw bewonderen”, vervolgt Diego Desmadryl. “Op deze manier hopen we de Ieperlingen en bezoekers door onze mooi versierde straten te laten dwalen tijdens deze kerstperiode.”

Mobiele muziekgroepjes

De ijspiste en het Huis van de Kerstman blijven op de Grote Markt staan tot en met het eerste weekend van januari. Voor de kerstvakantie zullen deze attracties open zijn op woensdag en in het weekend, tijdens de kerstvakantie elke dag. “Op de winterfoor zullen er een 15-tal kermiskramen staan op de Esplanade, waar gezinnen met kinderen naartoe kunnen. Het is dus geen al te grote kermis, maar wel een gezellige. Daar zal ook het oliebollenkraam staan, maar we voorzien niet in extra beleving want anders centraliseren we alles weer. Wel zullen er weer mobiele muziekgroepjes rondlopen door de winkelstraten. We passen ook het parcours van het gratis stadstreintje aan zodat deze ook langs de winterfoor en de kerstmarkt op de Kiekenmarkt zal passeren.”

De initiatiefnemers van de kerstmarkt op de Kiekenmarkt zijn Nicolas Alleman van café Charlie Brown en Stijn Vandezande en Kobe Lesage van de nieuwe sport- en loungebar D-lounge in het pand van voormalig Sfeerkaffee Paljas. “We hadden vernomen dat de stad de kerstmarkt niet meer ging organiseren, maar wel een ijspiste ging voorzien op de Grote Markt en een winterfoor op de Esplanade. Aangezien wij mooi tussen deze locaties liggen, dachten we dat het een goed idee zou zijn om hier ook iets op poten te zetten. De kerstmarkt loopt nog tot 9 januari”, vertelt Nicolas Alleman.

Persoonlijk had ik graag de kerstmarkt doorgetrokken naar de Vismarkt

“Er staan 15 chalets en twee foodtrucks. Het aanbod zal heel gevarieerd zijn. Van alle standjes zijn er geen twee dezelfde. Dat is de voorwaarde om hier te kunnen staan. Er is ook een hut die kan gebruikt worden door jeugdbewegingen. Zij mogen vijf dagen komen staan en alle inkomsten houden voor hun eigen vereniging. De afgelopen twee jaar hebben de Chiro’s, KSA’s, scouts, KLJ… geen fuiven kunnen geven, terwijl dat voor die jeugdverenigingen wel een belangrijk bron van inkomsten is. Op die manier willen we hen ondersteunen. Mochten er nog jeugdverenigingen in de regio Ieper zin hebben, dan mogen ze zich altijd melden.”

Focus op gezinnen

Voor de kerstvakantie zullen de kramen open zijn van 16 uur tot 21 uur en is er een sluitingsdag op maandag. Tijdens de kerstvakantie zijn de openingsuren van 14.30 uur tot 23 uur en is het elke dag open, behalve op kerstavond en oudejaarsavond. “Hoewel de Kiekenmarkt en de Vismarkt eerder bekend staan als een uitgaansbuurt heeft het stadsbestuur ons een kans gegeven. Wij hebben beloofd dat we erover zullen waken dat we geen Scheve Schaats zullen zijn zoals vroeger, vandaar ook de beperkte openingsuren. We richten ons hiermee niet alleen op jonge gasten, maar ook – en vooral – op gezinnen en families. De bedoeling is dat het een klein en gezellig kerstdorp wordt. Vroeger stonden de chalets ver uit elkaar. Ik vond dat saai. We zijn ook een paar jaar gaan kijken in Gent. Daar was het meer verspreid en dat was de max. Dat is wat we misten op de Grote Markt. Ieper is natuurlijk Gent niet. Het zal hier vooral aankomen op het levendig houden van de kerstmarkt tijdens de week. Persoonlijk had ik graag de kerstmarkt doorgetrokken naar de Vismarkt, maar dat was niet mogelijk om veiligheidsredenen en aanrijroutes voor hulpdiensten.”

Vroeger was er tijdens de weekends veel animatie op de Ieperse kerstmarkt. “Door de onzekerheid over de coronamaatregelen hebben we voorlopig nog niets gepland, maar dat zou nog kunnen. Zeker op de laatste dag van kerstmarkt op 9 januari willen we iets speciaals voorzien. De cafés zullen alleszins optredens organiseren, maar of er buiten muziek zal mogen, dat weten we nog niet”, vervolgt Nicolas.

Evaluatie

“Het moest allemaal last minute geregeld worden. Pas halfweg oktober hebben we onze vergunning gekregen. Op het moment dat ik belde voor chalets waren er al geen meer beschikbaar. Ik heb dan iemand gevonden die een meubelfabriek heeft en die bereid was om ze voor ons te maken. Ik vernam dat ondertussen de kerstmarkten van Roeselare en Veurne afgelast zijn, dus nu zijn er chalets op overschot. Die hebben wij gekocht. Of we er een jaarlijkse traditie van zullen maken, weten we nog niet. We zullen zien hoe het geëvalueerd wordt. Ik ben niet iemand die graag twee keer hetzelfde wil doen, want dan is de uitdaging minder… We zullen er in ieder geval voor zorgen dat het dit jaar in orde is, dat alles mooi afgewerkt is en dat er veel sfeer zal zijn.”