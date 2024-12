Spectaculaire verrassing voor 25e editie van de Kerstmarkt in Meulebeke

Op zaterdag 21 december organiseren het lokaal bestuur van Meulebeke en Unizo Meulebeke de 25ste editie van de Kerstmarkt op het marktplein van de Berengemeente van 17:00 tot 01:00 uur.

“Het wordt ongetwijfeld een prachtige editie”, aldus Ronny Soenens, voorzitter van Unizo. “We hopen er volgend jaar mee te kunnen doorgaan, maar dan wel met hulp van het stadsbestuur. Sinds enkele jaren zijn de prijzen voor het huren van de tenten enorm gestegen. We waren dan enorm verheugd dat de gemeente Meulebeke financieel bijsprong om de Kerstmarkt draagbaar te maken voor alle deelnemende verenigingen.”

Verrassingsact

“Dit jaar is er een warm toemaatje naar aanleiding van de 25ste editie van de Kerstmarkt. Het wordt een bijzondere avond met een heel speciale verrassingsact. Bezoekers zullen genieten van een interactieve vuuract in een prachtige vintage setting met Bar Feu. Dit telkens om 18.30 en 20:00 uur. Voor de allerkleinsten is er ook een draaimolen met een gratis ritje voor de schoolgaande kinderen van het eerste en tweede leerjaar.”

Sfeervolle muziek, heerlijke lekkernijen en de warme magie van de Kerstman nodigen u uit aan de gezellige standjes van de lokale verenigingen: Chirojongens en -meisjes, WTC De Morgenvrienden, VZW Dynamica, Ferm, Landelijke Gilde, UNIZO Meulebeke, Studentenclub Die Beerkens, WTC De Snooker, Time Swimming Team, WTC Allez Eddy’s, Oudercomité Sportschool Ter Borcht. De toegang is volledig gratis.

“Tijdens het kerstmarktgebeuren wordt er gewerkt met herbruikbare bekers. Bezoekers worden vriendelijk verzocht om hier respectvol mee om te gaan en zo hun steentje bij te dragen aan een milieuvriendelijke kerstmarkt.”

(LB)