SPARK zorgt voor twee donderdagen feest met afterwork en familiefestival in Wevelgems gemeentepark

15 augustus is voorbij, maar ‘Zomer in Wevelgem’ pakt nu pas uit met zijn hoogtepunten. Die vinden plaats op donderdag 17 en donderdag 24 augustus. Het festival werd ‘SPARK’ gedoopt, en brengt de jarenlange traditie van optredens in het park terug. Naast sfeer en goede muziek legt de gemeente Wevelgem als organisator het accent op toegankelijkheid en duurzaamheid.

De donderdagen in de zomermaanden stonden jarenlang in het teken van een gezellig samenzijn, ontmoetingen met vrienden die nog op vakantie zouden vertrekken of gebronzeerde familie die net terug was van vakantie. De Hofconcerten, later de Parkies waren jarenlang een groot succes. De afgelopen jaren vulde ‘Congé in ’t Park’ in juli die leemte op. Met groot succes. Aan het eind van de zomervakantie zal het park opnieuw vollopen voor twee donderdagen SPARK. Volgestouwd met leuke activiteiten, veel muziek en bakken sfeer.

Ketnetband

Op 17 augustus gaat SPARK Afterwork vanaf 17 uur door. Het park wordt gevuld met muziek van onder meer Morocho Loco, DJ Stonebox en Bonnes Muziekcarrousel XXL, mét blazers. Het DJ duo Morocho Loco speelde onlangs nog de tent plat op Campo Solar en Dranouter. Bonnes Muziekcarrousel brengt een swingende set waar de energie letterlijk het park wordt ingeblazen.

Op donderdag 24 augustus kan je het tweede luik van SPARK beleven, het familiefestival begint al om 13.30 uur. Kinderen zijn baas bij aanvang van het festival dankzij de spectaculaire springkastelen, het optreden van de Jeuk Live Band en de Ketnetband. Geleidelijk aan verschuift de focus dan naar het oudere publiek, om 18 uur treden Ze Quaffeurz op – een hilarische bende waarbij trompetten, saxofoons, trombones, trommels en een danseres zorgen voor een funky sfeer. Om 21 uur volgt het orgelpunt met een optreden van Les Truttes. Gegarandeerd een feest met de mix van muziek, spektakel en humor.

Geen cash nodig

“Op beide dagen kan je genieten van kinderanimatie, foodtrucks en cocktails”, zegt schepen van Cultuur Lobke Maes (CD&V). “Alles wat nodig is om een fijne namiddag en avond te beleven.”

Tijdens SPARK wordt voor de eerste maal met een cashless betaalsysteem gewerkt. “Bezoekers kunnen een oplaadbare betaalkaart bekomen en hiermee aan zowel de bar als de foodtrucks betalen. Een kaart aanschaffen kost je niets. Je kaart opladen kan eenvoudig via je smartphone, of doe je bij het infopunt.”

Mocht je geld overhebben op je kaart dan kan je deze gratis terugvorderen na de festiviteiten. Hiervoor werkt de gemeente samen met EventPay. Alle informatie vind je via www.wevelgem.be/spark.

“We trekken ook de duurzame kaart”, vervolgt schepen Maes. “Elk drankje of hapje wordt geserveerd in herbruikbaar cateringmateriaal. Er wordt met waarborg gewerkt. Door met herbruikbare bekers, kommen en bordjes te werken, worden grote afvalbergen vermeden en geniet je op een duurzamere manier.”

Actieplan toegankelijkheid

In april finaliseerde Wevelgem, samen met De Stroom vzw en Inter, het actieplan toegankelijkheid. “Wevelgem streeft naar basistoegankelijkheid op elk evenement”, aldus de schepen. “Maar wil ook ander organiserende partijen ondersteunen. Met het actieplan en de bijhorende checklist, die ook online beschikbaar is voor andere organisatoren, kunnen evenementen gericht aangepakt worden volgens de normen.”