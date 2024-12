Sinksen staat in teken van ‘ontdekking’: Doe mee met jouw uniek idee of creatieve invulling

Na een recordeditie in 2024 palmt Sinksen ook in 2025 opnieuw de stad in. Van 6 tot 9 juni feesten we in het teken van ‘ontdekking’. Kortrijk roept nu alvast creatieve geesten op om deel te nemen aan deze feesteditie. Heb je een uniek idee of een creatieve invulling? Wil je muziek brengen, straattheater opvoeren of een terrasuitbating verzorgen? Dan is dit je kans!

“Vier dagen lang kan je nieuwe muziek ontdekken, genieten van exotische gerechten, verborgen plekjes in de stad verkennen en je laten verrassen door wonderlijk straattheater. Voor jong en oud(er) is er bijna non-stop animatie, met speciale aandacht voor kinderen”, zegt Wouter Allijns, schepen van Evenementen.

Oproep aan initiatiefnemers

Heb jij een creatief idee en wil je iets organiseren tijdens Sinksen? Registreer je voorstel vóór zondag 2 februari via www.sinksen.be en wie weet word jij deel van deze onvergetelijke editie. De stad bekijkt na 2 februari welke ideeën hun plekje krijgen op Sinksen 2025. Let op: enkel geregistreerde initiatieven kunnen plaatsvinden op het openbaar domein.

“We zijn al volop bezig met de voorbereidingen. We zoeken opnieuw creatieve organisatoren om vier dagen lang onze pleinen en straten in te nemen” – Wouter Allijns

“Is’t al Sinksen? Ook ik kijk er al reikhalzend naar uit. Helaas is het nog 176 dagen wachten. Maar we zijn wel al volop bezig met de voorbereidingen. We zoeken opnieuw creatieve organisatoren om vier dagen lang onze pleinen en straten in te nemen en de bezoekers mee te nemen op een feestelijke ontdekkingsreis door onze stad”, aldus Allijns.

Steeds meer mensen ontdekken Sinksen, de laatste editie vestigde opnieuw een record met meer dan 200.000 bezoekers. “Kinderen, jongeren, senioren, feestvierders, cultuurliefhebbers, sportievelingen, streekgenoten … Zoals steeds zal er tijdens Sinksen voor iedereen opnieuw veel te ontdekken zijn”, besluit de schepen van Evenementen.