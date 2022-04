Sfeermarkt en Urban Flower Run Menen slaan de handen in elkaar

De bloemenmarkt, die twee jaar lang in de corona-koelkast zat, en de uitgestelde Nieuwjaarsgebouwenloop krijgen samen op 30 april een lentefris jasje aangemeten. Als Sfeermarkt en Urban Flower Run zullen ze die dag zorgen voor kleurrijke ambiance en beleving in het hart van de stad.

“De voorbije jaren was het alsmaar lastiger om bloemisten te strikken voor de bloemenmarkt”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele. “Dus stuurden we dat concept bij door op zaterdag 30 april uit te pakken met een nieuwe Sfeermarkt. Die zal hand in hand met de wekelijkse zaterdagmarkt plaatsvinden.”

De wekelijkse zaterdagmarkt begint om 7 uur, de Sfeermarkt om 8 uur. In het kader van ‘April: Maand van de Markt’ kan je op de zaterdagmarkt een reischeque ter waarde van 300 euro winnen of een van de vele gevulde tassen boordevol cadeaubonnen en lokale producten.

“We creëren een verbinding van de wekelijkse markt op de Grote Markt naar de Sfeermarkt via de Poststraat richting Oude Leielaan en het Bois de Boulogne. Tot 17 uur zal er een grote verscheidenheid aan standhouders te vinden zijn: van bloemenstandjes tot workshops graffiti, van lokale kunstambachten tot miniondernemingen van scholen. In het Bois de Boulogne krijgen de leerlingen van onze tekenacademie les op locatie. Steltenlopers en kinderanimatie zorgen voor extra sfeer en beleving.”

Hiphop uit eigen stad

Om 14 uur start met de Urban Flower Run de allereerste gebouwenloop ooit in Menen. 1.000 gelukkigen krijgen de kans om op een parcours van 6 kilometer door openbare gebouwen en bezienswaardigheden te lopen, te joggen of te wandelen. “Ook doet de gebouwenloop alle middelbare scholen aan. Die liggen in Menen allemaal op een zakdoek bij elkaar. De schooldirecties sprongen meteen mee op de kar.”

Onderweg zijn er verrassende acts en animatie. Zo worden de lopers tijdens de passage door de kazematten getrakteerd op muziek van de Meense hiphopgroep ZLDR. “Andere animatie en verdere details over het parcours moeten een verrassing blijven tot 30 april. Wel wil ik nog verklappen dat de aankomst voorzien is, net nadat de lopers het stadhuis via de voordeur verlaten”, besluit schepen Vandecasteele.

