Seniorenfeest met Willy Sommers lokt 700 aanwezigen

Het jaarlijks seniorenfeest, georganiseerd door het gemeentebestuur Houthulst, de Seniorenadviesraad en met medewerking van LDC De Schakel, werd dit jaar door maar liefst 700 personen bijgewoond. Iedereen genoot van een dessertbordje en kreeg een kopje koffie. De muziek werd verzorgd door Rudi en Kristien. De muzikale hoofdgast was Willy Sommers. Er werd volop meegezongen en de dansvloer was nooit leeg. Op de foto zien we Willy Sommers, Rudi en Kristien, en de leden van SAR en De Schakel met de vrijwilligers die op het seniorenfeest hielpen. (foto ACK)