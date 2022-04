Samana Izegem bestaat een halve eeuw en viert feest: “Blij weerzien na twee jaar stilte”

De Izegemse afdeling van Samana bestaat dit jaar 50 jaar en dat liet de kern niet zomaar voorbijgaan. De groep werd ontvangen op het stadhuis en viert zaterdag 23 april samen de speciale verjaardag. Na ruim twee jaar zal iedereen elkaar terugzien en daar kijken ze uiteraard erg naar uit.

Samana Izegem startte ooit onder de naam Ziekenzorg en is verbonden aan de Christelijke Mutualiteit (CM). Sinds 2011 is Ann Denys voorzitter van de groep.

“We mogen dit jaar onze 50ste verjaardag vieren en dat doen we natuurlijk heel graag. De afgelopen twee jaar zijn best moeilijk voor ons geweest door corona en het is nu hoog tijd om de vriendschapsbanden met iedereen opnieuw aan te halen”, begint Ann haar verhaal.

“Ik kan rekenen op een hele goede, enthousiaste kern van mensen die zich allemaal honderd procent inzetten voor de vereniging. Onze kern telt 13 mensen, maar ook partners en kinderen van onze kernleden steken graag een handje toe als dat nodig is. Als voorzitter kan ik daar alleen maar heel erg dankbaar voor zijn.”

Groot ledenaantal

Ziekenzorg ging van start in 1972 onder impuls van Jacques Vandendriessche. Hij werkte bij CM en kreeg de vraag om een afdeling van Ziekenzorg op te richten. De rest is geschiedenis. 50 jaar later telt onze vereniging nog ruim 270 leden en proberen we op regelmatige basis activiteiten te organiseren voor onze leden. Die worden steevast op veel enthousiasme onthaald.”

Corona zorgde natuurlijk voor een moeilijke periode. “Ons ledenbestand bestaat vooral uit iets oudere mensen en die waren de afgelopen jaren extra kwetsbaar. Op zaterdag 23 april komen we eindelijk nog eens met zijn allen samen en dat is al twee jaar en twee maanden geleden. Het zal dus een blij weerzien worden voor velen!” weet Ann.

“We werden op zaterdag 2 april al onthaald op het stadhuis en ook dat was een heel mooie middag. We genoten van een mooie huldiging. Jacques Vandendriessche was toen ook aanwezig en het werd een emotionele maar prachtige middag voor velen.”

Feest in het JOC

De festiviteiten van komende zaterdag starten om 11 uur met een eucharistieviering. “We verwelkomen iedereen in het JOC, daar starten we dus met de misviering. Voor onze leden is het makkelijkst als ze zich niet veel meer moeten verplaatsen en daarom opteerden we voor dit concept. Als alles goed gaat zal onze stichter Jacques Vandendriessche opnieuw aanwezig zijn.”

“We hebben daarnaast ook vier kernleden met meer dan 40 jaar dienst. Het gaat om Marleen Horré, Rika Vansteenkiste, Denise Demeester en Frans Neyrinck”, vertelt Ann. “Helaas zal Marleen er niet bij zijn daar zij op 2 april haar heup gebroken heeft en momenteel volop revalideert. De drie anderen tekenen wel present.”

“Na de misviering gaan we van start met een receptie. Aansluitend gaan we samen aan tafel. In de namiddag komt zanger Werner Janssenswillen onze namiddag muzikaal opluisteren. 120 leden schreven in voor de middag en daar zijn we heel blij om. We kijken enorm uit naar zaterdag!”

(MV)