Ruth Vandenberghe deelt toekomstideeën voor Winter in Kortrijk

Winter in Kortrijk blijkt de laatste jaren een succesformule met elk jaar een stijgend aantal bezoekers. Met ambitie kijkt Ruth Vandenberghe, schepen van Toerisme en Stadsmarketing, vooruit en mikt naar een miljoen bezoekers komende legislatuur.

“Winter in Kortrijk lokte vorig jaar 736.396 bezoekers naar onze binnenstad, een gigantisch succes. En dat succes willen we dit jaar verderzetten met dezelfde ingrediënten. We zijn niet de grootste kerstmarkt van Vlaanderen, maar wel de gezelligste. Ik hoor van onze bezoekers lovende commentaren, daarom willen we blijven ambitieus zijn en nog groeien. Daarbij plaatsen we steeds kwaliteit voorop. Onder een nieuwe bestuursploeg gaan we voor een miljoen bezoekers komende legislatuur”, zegt Ruth Vandenberghe.

Winter in Kortrijk in 2023 © David Barbe

Om verder te groeien kijkt het Winter in Kortrijk-team naar belevingen die veel mensen op de been brengen, zoals Feux d’Hiver. Het winterfestival met een gevarieerd programma, zoals het muzikaal vuurspektakel Nuit de Lumière in Albertpark, lokte zo’n 38.000 bezoekers naar onze binnenstad. “Het event keert jammer genoeg dit jaar niet terug, maar het zijn wel zo’n soort eindejaarsbelevingen – zoals De Tijdloze aan muziekcentrum Track – die we willen aanbieden en die ons onderscheiden van andere steden. Een traditionele kerstmarkt met chalets en een kermis is leuk, maar wij gaan echt op zoek naar extra’s met meerwaarde.”

Ook de spectaculaire projecties op het Kortrijkse stadhuis tijdens WONDER haalt Ruth Vandenberghe aan als voorbeeld. “Het zou fijn zijn om dat met tijd te integreren in Winter in Kortrijk. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een winterwandeling met sprookjes en verhaaltjes over onze stad die geprojecteerd worden op locatie. Met zo’n stadswandeling combineren we erfgoed met nieuwe technologieën. Komende legislatuur gaan we op zoek naar die soort kwalitatieve extra’s.”