Ruim 39.000 bezoekers op fietsbeurs Velofollies in Kortrijk: “Groot succes”

De zeventiende editie van de fietsbeurs Velofollies heeft in de loop van het weekend ruim 39.000 mensen naar Kortrijk Xpo gelokt. Het was voor de organisatoren geen verrassing dat de elektrische fietsen nog steeds centraal staan in het aanbod van zowat alle fabrikanten.

De bezoekers konden zich van vrijdag tot en met zondag vergapen aan alle nieuwste snufjes in fietsland. Kortrijk Xpo telde op de zeventiende editie van het evenement meer dan 320 standen, verspreid over ruim 40.000 vierkante meter aan beursoppervlakte.

“Je vindt hier de nieuwste racefietsen, gravelfietsen, mountainbikes, maar ook alles wat daarbij komt kijken qua kleding, voeding en gadgets”, aldus Pieter Desmet van Velofollies. “Elektrische fietsen staat nog altijd centraal bij zowat alle fabrikanten, met batterijen die sneller opladen en een grotere actieradius hebben. Opvallend is evenwel de doorbraak van elektrische ondersteuning bij race- en mountainbikefietsen.”

Voordeel

“Het voordeel dat wij als fietsbeurs hebben is duidelijk: bij een dealer vind je maar een aantal merken en daarvan zie je maar een aantal modellen”, zegt Pieter. “Op onze beurs zie je bijna alle relevante merken die dan ook nog hun hele gamma voorstellen. Als je jouw droomfiets zoekt, is de kans heel groot dat hij hier staat.”

Ook sterk vertegenwoordigd is het merk Gazelle uit Rumst, het enige Koninklijke fietsmerk ter wereld. Het bestaat al meer dan 132 jaar.

“We zijn in België begonnen maar werken nu in gans Europa”, vertelt Rénée. “We hebben een groot gamma aan allerhande soorten e-bikes en robuuste, handgemaakte sierlijke duurzame (familie)fietsen, kinderfietsen en hybridefietsen. We maken fietsen om door te geven aan de volgende generatie.”

Jaar na jaar wint het merk Gazelle prestigieuze onderscheidingen met hun fietsen. “Dit weekend lanceerden we onze nieuwe Cabby C 380, een Longtail en onze Makki, een bakfiets en soort taxi.”

Bekend volk

Er was ook heel wat bekend volk te spotten op de beurs. Sven Nys, Tom Dumoulin, Frederik van Lierde, Iljo Keisse, Greg Van Avermaet Ine Beyen en Johan Museeuw kwamen langs.

“Die mannen eens van dicht zien is wel iets bijzonders. Ze zijn natuurlijk anders dan op hun fiets tijdens of na een wedstrijd. Echt de moeite om te luisteren wat ze te vertellen hebben”, aldus Omer Dejaeghere (63) uit Menen.

Verder waren er ook workshops rond voeding, materiaal en onderhoud ervan, houding op de fiets, e-biken en gravelbike. “Qua materiaal onderhouden kan je hier als beginneling wel een en ander bijleren of je werkwijze zelf verfijnen”, zegt beginneling Joeri Verstichel (18).

Velofollies is ook de uitgelezen plaats om uit te pakken met technologische nieuwigheden. Zo bestaat er een hybride fiets die zichzelf oplaadt tijdens het fietsen. “Ook de opkomst van apps voor diefstalpreventie die in de fiets verwerkt zijn, is dit jaar opvallend.”

Net geen 40.000

De organisatoren hoopten de kaap van de 40.000 bezoekers te ronden. Uiteindelijk kwamen meer dan 39.000 mensen naar Kortrijk om de nieuwste wielertrends te ontdekken. “Dat er nu reeds tal van exposanten hun aanwezigheid voor volgend jaar hebben bevestigd, is het mooiste bewijs dat Velofollies dit jaar opnieuw een groot succes mag genoemd worden”, besluit Pieter Desmet.

(Belga/PVH)