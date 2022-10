Rudi Ghequire, Peter Vyncke en Lieven Verstraete zijn de drie nieuwe ridders bij ’t Manneke uit de Mane in Diksmuide

Zondag werden in CC ’t Kruispunt in Diksmuide tijdens de feestelijke herfstzitting drie nieuwe ridders geïntroniseerd. Het gaat om Rudi Ghequire, Peter Vyncke en Lieven Verstraete.

De dag werd gestart met een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk in Diksmuide. In CC Het Kruispunt werden Rudi Ghequire en Peter Vyncke tot ridder geslagen. De derde nieuwe ridder Lieven Verstraete kon pas in de namiddag aanwezig zijn. Zijn intronisatie ging dan ook later door.

Na het ridderen en een fotomoment gingen de ridders en jonkvrouwen samen met hun familie en vrienden tafelen bij Salons Saint Germain.

Kazematten

Rudi Ghequiere woont in Roeselare, is gehuwd met Marijke Staelens, geriatrische hoofdverpleegkundige en vader van twee kinderen: Maarten en Marlies. Hij is ook mede-oprichter en bezieler van brouwerij De Kazematten uit Ieper. Rudi houdt ervan in zijn schaarse vrije tijd te tuinieren, natuurwandeling, te sporten , bier te brouwen en te reizen.

De tweede nieuwe ridder is Peter Vyncke, de zoon van ridder Dirk. In 2002 nam hij samen met zijn broer Dieter het familiebedrijf over van zijn ouders en zussen. VYNCKE is een vierde generatie familiebedrijf, opgericht in 1912 door Louis Vyncke, Peter’s overgrootvader. Het bedrijf bouwt wereldwijd industriële energie-installaties die biomassa en afval omzetten in groene proces energie. Er zijn vestigingen in Brazilië, Spanje, Zweden, Ivoorkust, en België, Duitsland, Tsjechië, India, China, Thailand, Maleisië en Singapore.

Singapore

Peter is gehuwd met Fran Lavigne en is trotse papa van Marie, Julien, Andreas, Romane, Emilie en Gilles. Sinds oktober 2021 woont Peter met zijn gezin in Singapore. Speciaal voor de ridderzitting kwam Peter met zijn gezin zaterdag uit Singapore naar België gevlogen.

DJ

De derde ridder is Lieven Verstraete. Journalist, nieuwsanker en presentator van De Zevende Dag. Sinds september 2018 presenteert hij samen met Lisbeth Imbo De Zevende dag en nog sporadisch De Markt. Lieven houdt van Braziliaanse muziek en treedt geregeld op als DJ. Hij bracht de cd Satanic Sambo uit. Samen met zijn vriendin baat hij een koffie- en theebar Li O Lait in de Brugse Dweersstraat uit.