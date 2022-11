Rondreizende tentoonstelling Stolen Memory in Zonnebeke te gast

Momenteel staan op het marktplein van Zonnebeke een aantal containers. Ze herbergen de rondreizende tentoonstelling Stolen Memory die voor het eerst in West-Vlaanderen halt houdt in Zonnebeke. Het initiatief kwam tot stand door een samenwerking tussen het gemeentebestuur, de Arolsen Archives en Cel WOII Groot-Zonnebeke.

Door Arolsen Archives worden nog steeds de persoonlijke bezittingen bewaard van ongeveer 2.500 slachtoffers van de naziterreur zoals horloges, sieraden, familiefoto’s. Samen met vrijwilligers zoeken ze naar hun familie en nabestaanden om de gestolen aandenkens terug te geven. “In 2045 zal het 100-jarige einde van de tweede wereldoorlog worden herdacht. Een tweede grote oorlog die voornamelijk emotionele gevolgen had tussen families, vrienden en dorpsgenoten. Tot op vandaag is het vaak nog een moeilijke oefening om deze periode op een correcte manier te herinneren of te herdenken”, aldus schepen Koen Meersseman.

“De laatste rechtstreekse getuigen verdwijnen stilletjes aan uit onze omgeving, het is dan ook goed en belangrijk dat er initiatieven ontstaan die herinneringen uit deze tijd willen staven en bewaren. Het enthousiasme van de plaatselijke ‘Cel WOII-gzb’ heeft ervoor gezorgd dat deze expo op het marktplein van Zonnebeke neerstrijkt. We zijn dan ook dankbaar voor de contacten en het initiatief om dit mogelijk te maken. De ‘Cel WOII-gzb’ gaat dan ook een stuk verder dan veel andere organisaties. Samen gingen ze op zoek naar alle politieke slachtoffers van het naziregime die weggevoerd werden. 17 mensen van de Belgische nationaliteit en 1 van de Franse nationaliteit werden in Zonnebeke opgepakt en weggevoerd. Het is dan ook een onschatbare meerwaarde voor de lokale geschiedenis dat deze inventarisatie plaatsvond.”

Het achterhalen van de juiste wijze, achtergrond of correcte gegevens van en over iedere individu was dan ook voor deze specialisten geen evidentie. Het is dan ook een unicum dat de lokale geschiedenis op een dergelijk objectieve manier gekoppeld wordt aan het brede verhaal van de tentoonstelling #StolenMemory. Familieleden van slachtoffers woonden de openingsplechtigheid bij en net zoals alle andere aanwezigen waren ze bijzonder onder de indruk. De tentoonstelling werd geopend door de burgemeester Dirk Sioen en bestuurslid van CO7 en Schepen van Cultuur Ingrid Vandepitte vergezeld door de vertegenwoordiger van het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken, dhr. Gilles Heyvaert en de medewerkers van de cel WOII en Arolsen Archives. De tentoonstelling is te bezoeken op het Marktplein van Zonnebeke van 26 november tot 14 december 2022.