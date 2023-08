Rodenbachfeesten zorgen voor weekend vol cultuur in Roeselare

De Rodenbachfeesten zijn hét cultureel stadfestival van Roeselare, als afsluiter van de zomer. In het weekend van 16 en 17 september kan iedereen zich laten verwonderen door lokaal en internationaal talent: van straatmuzikanten tot een stoet met reuzendieren, van duizelingwekkende acrobaten tot intieme concertjes op een verrassende locatie.

De Rodenbachfeesten zorgen voor twee dagen beleving in het hart van de stad. Zaterdag 16 september is er klank in de stad en wordt Roeselare overspoeld door een muzikale golf: koren, fanfares, straatmuzikanten, maar ook talentvolle Roeselaarse bands, geven het beste van zichzelf. Op zondag 17 september is er dan de kleine stooringe en verandert de stad in een openluchtpodium voor circusacts die tot de verbeelding spreken.

Zaterdag: klank in de stad

Voor wie houdt van muziek, is het centrum van Roeselare op zaterdag 16 september de plaats bij uitstek. Naast beiaardconcerten, meezingmomenten en koorgeluiden kan je genieten van talrijke straatmuzikanten die het beste van zichzelf geven. Op alle hoeken, pleinen en in enkele winkelpanden klinkt muziek.

En of dat nog niet genoeg is, kan je op zaterdagvoormiddag in de Augustijnenkerk van het Klein Seminarie komen luisteren naar een muzikale vertelling van Dirk Brossé, de internationaal vermaarde componist die de muziek schreef voor Het Kunstuur.

Augustijn Vermandere. © Frank Lambrechts.

Op de Grote Markt passeren dan weer enkele grotere namen uit de muziekscene de revue. Denk maar aan Frank Vander Linden (De Mens), Glenn Claes (winnaar The Voice), Augustijn Vermandere en Sam Valkenborgh (De Fixkes).

In een aantal winkels kan je dan weer terecht voor intieme concertjes met talent van eigen bodem zoals Bearfeet, Acts of Man, Metjoeww en DATswingDT.

Zondag: de kleine stooringe

De Spil organiseert driejaarlijks het internationaal circus- en straattheaterfestival de groote stooringe, in de tussenliggende jaren is er de kleine stooringe. Vergis je niet, dit kleinere programma zal minstens evenveel prettig gestoorde rimpeling veroorzaken in de stad.

Hét hoogtepunt is namelijk de komst van het Franse gezelschap Compagnie Paris Bénarès met hun verwonderlijke reuzendieren van bijna vijf meter hoog. Bereid je voor op verbazing en kippenvel en wandel zelf mee met Kameel die op zoek gaat naar zijn vriend Paard.

Voor en na deze stoet kan je genieten van internationaal topcircus en acrobatie met onder andere Cie Les P’tis Bras (FR), Dyne (BE), Tête-Bêche (NL) en Mauvais Coton (FR).

Hortus Florariensis

Op het parkeerterrein naast KOERS vind je het hele weekend de Hortus Florariensis, een kleurrijke botanische wereld met gekke en verrassende belevenissen. Je kan er genieten van verkwikkende drankjes en gerechten, leuke workshops voor jong en oud en opbeurende muziek.

De Hortus Florariensis is een initiatief van de Tuin der Lusten, de sociaal-artistieke werking van De Spil en gebeurt in samenwerking met De Schaduw, IJslandvaarders en Studio Stoflov.

Bolhoedje cadeau

Het hele weekend is er randanimatie in de stad en zetten ook de andere culturele sites in Roeselare hun deuren open: denk aan KOERS. Museum van de Wielersport, Het Kunstuur, Galerie Blomme en Ter Posterie.

Als leuk gadget en aandenken kunnen bezoekers aan de Rodenbachfeesten ook een bolhoedje afhalen aan de infostanden op het Stationsplein en de Grote Markt.

Knipoog naar Albrecht Rodenbach

Met dit weekend vol cultuur zet Stad Roeselare de traditie van de Rodenbachfeesten en de allereerste editie uit 1909 voort: ook toen kwamen mensen van binnen en buiten Roeselare samen om te genieten van feest, muziek, optochten en theater.

Naar het voorbeeld van dichter en studentenleider Albrecht Rodenbach moeten de Rodenbachfeesten jong en oud begeesteren en zorgen voor artistieke roering in de stad. Het stadsfestival Rodenbachfeesten is een co-organisatie van Stad Roeselare, De Spil met steun van vzw Shopping & Centrum.