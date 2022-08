Rock Piratos in Lichtervelde gaat voor afgeslankte versie: “Maar volgend jaar weer knallen”

Sander Haeghebaert, organisator en uitbater van café De Piraat, kiest dit jaar voor een nieuwe formule van zijn Rock Piratos en verspreidt de optredens over meerdere dagen. “De line-up is iets minder spectaculair dan vorig jaar. Maar volgend jaar, op onze jubileumeditie, beloven we weer te knallen.”

“Ik heb getwijfeld om met Rock Piratos een jaartje over te slaan, net omdat er dit jaar een overkill is aan evenementen door corona. Uiteindelijk heb ik beslist om toch geen schrikkeljaar te houden. In plaats daarvan maken we een slimmed down version van Rock Piratos. Geen Belle Perez, 2 Fabiola, Wim Soutaer… zoals vorig jaar, maar iets minder bekende namen. Volgend jaar zullen we wél opnieuw knallen voor onze tiende editie. Zo’n jubileum kan je nu eenmaal niet zomaar voorbij laten gaan zonder een meerdaags feestweekend”, begint Sander Haeghebaert, uitbater van café De Piraat.

“Ook nieuw dit jaar is dat ik de optredens over meerdere dagen verspreid. Geen driedaags feestweekend dus. Beginnen doen we op woensdag 10 augustus. Ik kies bewust voor deze dag, omdat die perfect in ons breek-de-week-concept past. Elke woensdag probeer ik hier in De Piraat iets te organiseren. Rock Piratos start met een optreden van BEUK. Deze Nederlandstalige hardrockband speelt enkele dagen later op Alcatraz. Op Rock Piratos doen ze hun try-out. Later op de avond speelt dj Monsieur Sandèr ofte mezelf plaatjes geheel in de stijl van Alcatraz. Je kunt dus gerust van een preparty spreken.”

Op zondag 14 augustus staat er wel een grote naam op de affiche. “Inderdaad, Gunther Levi komt optreden. Ook The Lovebirds, Discobar Jef en Jellousy zorgen dan voor een streepje muziek in onze tuin.” Zanger Geert, bekend van Kamping Kitsch, en GenZ zorgen op vrijdag 19 augustus voor de sfeer. “Een preparty net voor de officiële Kamping Kitsch. Dat is trouwens de enige avond dat de optredens gratis zijn. Op alle andere dagen is de toegangsprijs 10 euro.”

Barbecue als afsluiter

Op woensdag 24 augustus staat er een optreden van The RG’s op de agenda. “Zij waren er ook al bij op de eerste editie van Rock Piratos. Ik ben heel blij om ze dit jaar nog eens terug op bezoek te hebben.” De afsluiter staat gepland op woensdag 31 augustus. “We eindigen met een barbecue. Daarover zal ik heel binnenkort meer communiceren op de sociale media van De Piraat.” (BC)