Red Rock Rally wordt… Red Rock

De organisatoren van de Red Rock Rally in Bruggekiezen voor een nieuwe naam en een nieuw logo. Red Rock Rally gaat voortaan door het leven als Red Rock. “Het evenement is al lang veel meer dan een rally, vandaar”, zegt coördinator Mario Willemsens.

Red Rock Rally, steevast op de socialistische hoogdag 1 mei, vond voor het eerst plaats in 1995 toen twee jongerenbewegingen van de socialistische gemeenschappelijke actie, namelijk MJA en ABVV-jongeren) hun schouders onder een nieuw Brugse muziekproject zetten. Het Sint-Amandsplein werd ingenomen door lokale groepen, een wat gekke presentator en een enthousiast publiek. “In de beginjaren van ons festival was de muziekwedstrijd de ‘hoofdschotel’ van ons festival. Na de rally was er telkens één afsluiter, een bekendere band als ‘toetje’ om 1 mee mee af te ronden. Maar dit werden er later vier en zelfs vijf”, zegt coördinator Mario Willemsens.

“En ook naast het podium was er steeds meer te beleven op het festivalterrein; dat verhuisde naar het Koningin Astridpark. Omdat we veel meer zijn geworden, schrappen we gewoon de rally uit onze naam. En we maken van de gelegenheid gebruik om onze huisstijl op te vrolijken met nieuw logo, frisse kleurtjes en een nieuwe website.” Er komt ook verjonging in het bestuur en de organisatie van het evenement. Mario Willemsens zal de volgende editie samen coördineren met Cedric Verstraete, die daarna zal overnemen als trekker van het initiatief. De 29-jarige Cedric Verstraete is voorzitter van Jongsocialisten Brugge, zaakvoerder van Cherry Picker Record Store en ook DJ.