Radio 2-dorp op Grote Markt in Roeselare lokte 300.000 bezoekers

De stad Roeselare en radiozender Radio 2 blikken meer dan tevreden terug op de samenwerking van de voorbije weken. Drie weken lang palmde het Radio 2-dorp de Roeselaarse Grote Markt in. Dat lokte 300.000 bezoekers naar het stadscentrum.

“Dit gaf een uitzonderlijke boost aan het horecawezen en de handelaars”, stelt Sam Nuytten, voorzitter van vzw Shopping & Centrum Roeselare, tevreden vast.

De voorbije week was het uitkeken welk nummer er dit jaar op 1 zou staan in de Radio 2 Top 2000. Die werd uitgezonden vanop de Roeselaarse Grote Markt waar de radiozender tijdens de eindejaarsperiode neersteek.

Bohemian Rhapsody van Queen stond dit jaar bovenaan de lijst, maar in Roeselare lokten vooral de optredens van de verschillende Vlaamse zangers een pak volk. Niels Destadsbader, Margriet Hermans, Metejoor,…Ondanks het vaak slechte weer liep de Roeselaarse markt enkele keren helemaal vol.

“Heel wat muziekliefhebbers kwamen een bezoek brengen aan de studio in Roeselare en amuseerden zich met de activiteiten op de Grote Markt, in de omliggende winkelstraten en in de rest van de stad. De eindejaarsinitiatieven waren een groot succes, met indrukwekkende cijfers tot gevolg”, aldus Bart Verbeeck, communicatieverantwoordelijke bij Radio 2.

300.000 bezoekers kwamen in de drie laatste weken van december naar Roeselare. 2.500 onder hen waagden zich aan een toertje met de kersttrein. 2.200 enthousiastelingen genoten van een rite op het reuzenrad.

Fantastisch uitzicht

Nog tot vandaag zondag kan men er genieten van een fantastisch uitzicht over de stad. 1.250 trokken inmiddels al de rolschaatsen aan en leefden zich uit op de piste. Bijna 1.000 lopers doorkruisten het Radio 2-dorp tijdens de Santa Run. “Daarnaast werden er verschillende nevenactiviteiten georganiseerd. Zo dansten 250 carnavalisten de polonaise op Viva De Romeo’s en dansten 150 leerlingen van verschillende dansscholen op Jerusalema of de Macarena.”

Onvergetelijke tijd

Ook de handelaars en horeca blikken tevreden terug op de voorbije weken. “Voor naambekendheid en publiciteit was dit een onvergetelijke periode voor Roeselare. Zowel de horeca als de handelaars plukten de vruchten van de voorbije samenwerking. We merkten dat er heel veel mensen van erg ver kwamen om het eindejaarsgebeuren in Roeselare mee te maken”, aldus Sam Nuytten, voorzitter van vzw Shopping & Centrum Roeselare.

Nog niet gedaan

Radio 2 trekt nu weg uit Roeselare, maar nog tot en met zondag blijft de eindejaarssfeer hangen in Roeselare. De chalets aan het Stationsplein, het reuzenrad en de rolschaatspiste blijven nog tot en met 8 januari. “We bekijken ook de mogelijkheid om nog in de containers waarin Radio 2 huisde animatie te voorzien. We zijn er van overtuigd dat de publiciteit van de voorbije weken ook de komende week nog duidelijk zal zijn in het Roeselaarse straatbeeld”, aldus Nuytten.