Raadslid Nele Caus is kritisch over zomer in Brugge: “We misten een event dat ons een ‘wow’-gevoel gaf”

“Deze zomer misten we in Brugge een cultureel evenement dat ons echt een ‘wow’-gevoel gaf, het was ‘middelmaat’ troef”, verklaarde oppositieraadslid Nele Claus tijdens de gemeenteraad maandagavond. Diverse raadsleden peilden naar een evaluatie van de Brugse culturele zomer.

“Het stadsfestival Moods! afgeschaft, het Reiefestival geen overdonderend succes. Hoe lang is het geleden dat Brugge met een cultureel evenement nog de internationale pers haalde? We moeten een grote publiekstrekker binnenhalen en het Reiefestival inbedden in een groter stadsfestival. Brugge moet ambitieuzer zijn, onze stad verliest haar culturele pluimen!”, zei Nele Caus (N-VA).

Zomerseizoen

Stefaan Sintobin (VB) verwees naar de kritische evaluatie van het Reiefestival in KW. Ann Braem (VB) maakte van de gelegenheid gebruik om te polsen naar een evaluatie van het zomerseizoen in Zeebrugge: “De avondmarkt was onvoldoende divers (sic!), met enkel standjes met nougat en pluchen beertjes. Wat moet de toerist denken van Zeebrugge, als hij bij zijn aankomst al die vuilnis ziet liggen? En wanneer komt er een vlonderpad op het strand?”

Cultuurschepen Nico Blontrock (CD&V) verwees naar de vele lovende kritieken in andere media over het Reiefestival: “Er zijn 2500 tickets voor de betalende voorstellingen verkocht, 5500 mensen kwamen naar de gratis installaties. Moods! komt niet meer terug, we werken aan een betaalbaar alternatief en aan een uitbreiding van Benenwerk. Volgende zomer is er opnieuw een Brugse Triënnale.”

Lichtfestival

Franky Demon (CD&V), voorzitter van Brugge Plus, was blij dat Europese artiesten iets nieuws creëerden voor het Reiefestival: “Dat dit in hetzelfde weekend plaatsvond als het Lichtfestival in Lissewege, is niet erg. Beide evenementen lokken een ander publiek.”

Toerismeschepen Mieke Hoste wees op de 1,6 miljoen toeristen deze zomer in Brugge, een record. Over Zeebrugge was ze kort: “Een vlonderpad op het strand in Zeebrugge is duur, ik heb geen budget.”