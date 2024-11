Quinten Taelman uit Aarsele staat in finale van ‘Mister Belgian Style’

Quinten Taelman (24) uit Aarsele is in zijn dagelijkse leven vooral bezig in de retailsector met mode. Hij werkt als shopmanager. Nu staat hij ook op zaterdag 23 november in de finale van ‘Mister Belgian Style’ in Grobbendonk.

“In mijn leven heb ik uitdagingen gekend, waaronder zware tijden van pesten. Deze ervaringen hebben me niet gebroken, maar juist sterker gemaakt. Ze hebben me gevormd tot wie ik nu ben: een zelfverzekerde man die stevig in zijn schoenen staat en vastbesloten is om anderen te inspireren.”

“Als (hopelijk) de volgende Mister Belgian Style wil ik mijn verhaal delen met degenen die soortgelijke dingen hebben meegemaakt of meemaken. Mijn doel is om hen te laten zien dat je van je verleden kunt leren en groeien en dat je krachtig kunt zijn, ongeacht wat je hebt doorgemaakt.”

Eigen stijl omarmen

Bij Mister Belgian Style gaat het niet alleen over het uiterlijk. “Deze unieke competitie richt zich niet alleen op de looks en stijl van de finalisten, maar legt de nadruk op de innerlijke groei en de ontwikkeling van een persoon.”

“Het draait niet alleen om wie de mooiste outfits draagt, maar ook om wie het meest authentiek, inspirerend en stijlvol is in zijn persoonlijkheid en gedrag. De finalisten van Mister Belgian Style worden uitgedaagd om hun eigen stijl te omarmen en tegelijkertijd te werken aan hun innerlijke ontwikkeling.”

Stijl en persoonlijkheid

“De competitie omvat verschillende rondes waarin de kandidaten hun stijl en persoonlijkheid kunnen tonen. Van modepresentaties tot gesprekken over persoonlijke groei en betrokkenheid, elke ronde biedt een platform voor de finalisten om te laten zien wie ze zijn en waar ze voor staan.”

“De focus ligt op authenticiteit en de bereidheid om te groeien, zowel op persoonlijk vlak als in hun stijl. Mijn ambities? Ik ben zelf een heel ambitieus en gedreven persoon, dus als ik ergens voor ga dan zet ik mijn beste beentje voor.”

“Ik hoop met mijn gedrevenheid en mijn verhaal de top 3 of een internationale titel te bereiken. Dat zou voor mij een droom zijn die uitkomt.”

Quinten helpen om Mister Belgian Style te worden? Stemmen op finalist nummer 7 Quinten kan via Www.misterbelgianstyle.com. Er kan nog gestemd worden tot 22 november op de publieksfavoriet.

(SBR)