Putten vol Pit: theater, workshops en feest in De Krekemeersen in Kortemark

Zondag 1 mei zitten de putten in De Krekemeersen opnieuw vol ‘pit’, met voorstellingen en workshops voor jongeren en infostands van diverse verenigingen. Ook Greenforward vzw, die vrijdagavond nog de cultuurprijs won, is aanwezig met onder andere recyclage-art voor de jeugd.

“Dat we de prijs kregen, heeft ons echt geraakt. De erkenning deed ons echt deugd”, blikt Ofelie Callewaert van Greenforward vzw nog even terug. “Wat we met de cheque van 400 euro gaan doen, dat weten we nog niet, maar het beeldje van kunstenaar Nick Ervinck gaan we aan elkaar doorgeven zodat iedereen het toch even in zijn huiskamer heeft staan.”

“Verder zijn we volop bezig met de voorbereidingen van ons Irie Vibesfestival op 22 en 23 juli.”

“Een dag eerder, op donderdag 21 juli, nodigen we alle inwoners van groot-Kortemark uit op Kortemark Congé, met gratis optredens van drie livebands.”

Tijdens Putten vol Pit geeft Greenforward vzw uitleg over hun ecologische projecten waarmee ze op elk festival inzetten, onder andere met oog voor foodwaste bij de catering, het gebruik van herbruikbare bekers en waterrecyclage.

Upcycling

“Voor de kinderen in het kinderdorp organiseren we een leuke workshop rond upcycling”, vertelt Ofelie. Upcycling, dat is op creatieve wijze nieuwe decoratie maken van oude materialen. “Zo knutselen we van oude cd’s en blikjes originele kaarshoudertjes.”

Putten vol Pit, dat is theater, workshops en vooral gezellig samenzijn rond het water van De Krekemeersen met aandacht voor het leven in en rond de putten zelf. Zo kan je met het Regionaal Landschap Westhoek (vanaf 14 uur) het waterleven ontdekken met poelscheppen of luisteren naar waterverhalen.

Verder zijn ook Natuurpunt Kortemark, De Kerkuil, Mirom, ’t Schoederkloptje, Mooimakers, Tuinhier Kortemark aanwezig, net als diverse smulstandjes door de jeugdbewegingen, een foodtruck en een kinderdorp met leuke en originele workshops en animatie. Putten vol Put loopt van 11 tot 17 uur, de toegang is helemaal gratis. (LTK)