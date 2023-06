Provinciedomein Palingbeek pakt in zomerprogramma uit met nieuwe gezinszoektocht over Pol, Pel en Pingo

Het provinciedomein Palingbeek in Ieper pakt deze zomer uit met een gevarieerd programma voor jong en oud. De blikvanger van het programma is de nieuwe gezinszoektocht gebaseerd op de populaire figueren Pol, Pel en Pingo.

De stripreeks Pol, Pel en Pingo gaat al vele generaties mee en wereldwijd werden miljoenen albums verkocht. Vandaag komen nog steeds nieuwe albums uit. De lieve dierenvrienden brengen een bezoek aan domein Palingbeek waar Pol een kostbaar pakketje liet bewaren. Die is momenteel zoek, maar alle dieren van domein Palingbeek gaan samen met Pol en zijn vrienden op zoek. Langs levensgrote borden doorheen het domein lezen bezoekers het verhaal met telkens een uitdaging of opdracht. De zoektocht is gratis en loopt van 1 juli 2023 tot eind september 2024. Met de zoektocht zijn tal van prijzen te winnen.

Zomerse activiteiten

Naast de nieuwe gezinszoektocht staan er nog heel wat andere activiteiten op het programma. Vanaf 13 juli is er elke donderdagnamiddag een programma voor gezinnen. Verken de natuur van het domein met een echte Ranger of geniet van een buitenspeelnamiddag met SPEELkriebels. Elke woensdag is er de Kids Rangerclub, voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast is er een Dierenspottentocht voor vlinders, een natuuravontuur en een Dierensporentocht.

Ten slotte zijn er ook nog vaste waarden binnen het domein zoals de gezinszoektochten, het erfgoed van de oude vaart en WO I, de milieuboerderij, de volkssterrenwacht, de Rangerhut en de tijdelijke tentoonstelling ‘Dieren onderweg’.