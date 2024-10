Poppentheater Roodsnor brengt familiedag voor het goede doel in Waregem

Op zondag 3 november organiseren de leden van poppentheater Roodsnor een familiedag in het Gentse theaterhuis Op De Wolken. Ze spelen er in totaal vier voorstellingen en voorzien creatieve workshops, versnaperingen en drank. De opbrengst gaat naar vzw Kinderkankerfonds.

Twee jaar geleden richtten Hannes Sabbe en Dries Velghe een eigen poppentheater op. “Onze eerste pop had een opvallende rode snor, we hebben er meteen ons personage en theater naar vernoemd”, klinkt het.

Intussen telt het gezelschap acht acteurs, die afgelopen zomer het beste van zichzelf gaven tijdens de Gentse Feesten en De Kleinste Steeple in Waregem. Jaarlijks treedt de groep op voor kinderen die in het UZ Gent verblijven.

“We wilden nog een stapje verder gaan en besloten een familiedag als benefiet te organiseren”, vertelt Dries. “Vorig jaar vond die in onze geboortestad Waregem plaats. Ik woon intussen in de Arteveldestad. Daarom vindt onze familiedag binnenkort in theaterzaal Op De Wolken plaats, te vinden in de Warandestraat 13 vlakbij station Gent-Dampoort.”

Op zondag 3 november kan je er genieten van vier voorstellingen. “Tussendoor kunnen kinderen deelnemen aan workshops en is de bar open. We voorzien daarnaast enkele leuke gadgets zoals de hoed van Kapitein Roodsnor en diverse tattoos van de beestjes uit Boer Roodsnor. De opbrengst gaat integraal naar vzw Kinderkankerfonds.”

Inschrijven

“Met deze familiedag willen we naast geld inzamelen ook de vele kinderen inspireren. We willen hun creativiteit prikkelen en hen doen fantaseren. De workshops zijn gratis, maar beperkt qua deelnemers. Inschrijven is dus verplicht.”

