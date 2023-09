Poëziefestival sluit af met Veurns talent

Op zondag 10 september kon iedereen zich laten meevoeren op een poëtische reis doorheen het Vaubanpark in Veurne. Een dichtende gids nam de bezoekers mee voor een wandeling naar vier dichters. Zo nam Anneleen van Offel het publiek mee naar Joke Van Leeuwen en Tom Driessen. Ereburger Maud Vanhauwaert dook in haar eigen werk en viste vrolijk spartelende gedichten op. Men leerde er creatief omgaan met alle mogelijke vormen van poëzie in allerhande workshops. Ook kon men even langsgaan bij het Dialectengenootschap Bachten de Kupe. Zij hadden heel wat extra sappige gedichten in petto. Er was een vrij podium, gevolgd door een gedichten relay waar de aanwezige dichters aaneensluitend hun dichtwerk voordroegen. (JTV/foto JTV)