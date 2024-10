Podiumkunstenfestival NEXT start in Ieper: “Uniek om hier het startschot te geven”

Ieper vormt dit jaar het decor voor de feestelijke openingsavond van het internationaal gerenommeerde podiumkunstenfestival NEXT. Op 6 november brengt de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ntando Cele haar voorstelling Wasted Land in CC Het Perron.

Ontmoeting van culturen

Het internationaal festival NEXT start dit jaar in Cultuurcentrum Het Perron in Ieper met de voorstelling Wasted Land van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Ntando Cele.

Dit unieke festival, dat grensoverschrijdend plaatsvindt in de Frans-Belgische Eurometropool, brengt drie weken lang hedendaagse theater-, dans- en performancevoorstellingen naar vijftien steden in de regio.

NEXT zet in op ontmoeting en kennismaking tussen verschillende culturen en nationaliteiten door toeschouwers en artiesten door de Eurometropool te laten reizen. “Het is een grote eer voor Ieper om de openingsavond van een festival met internationale uitstraling als NEXT te mogen organiseren”, zegt schepen van Cultuur Valentijn Despeghel (Vooruit). “Het is uniek dat we hier in Ieper het startschot kunnen geven voor een grensoverschrijdend artistiek evenement dat zoveel vernieuwende artiesten en creaties samenbrengt.”

Openingsavond

De openingsavond, op woensdag 6 november, wordt een feestelijke aftrap met een voorstelling die de huidige wereldorde op scherp zet. Wasted Land is een poëtische voorstelling, waarin koor en muziek verweven worden met bijtende ironie en absurde humor.

“Cele onderzoekt de verbanden tussen neokolonialisme, ecologie, en de effecten van klimaatverandering. Met een scherpe blik richt ze zich op de westerse kledingindustrie en legt de kloof bloot tussen de ‘feel good’ ecologie en de realiteit van sweatshops. Cele nodigt het publiek uit om de wereld te zien door de ogen van de onderdrukten en stelt vragen over de afwezigheid van inheemse gemeenschappen in mondiale klimaatdebatten.”, klinkt het.

Na de voorstelling volgt de officiële openingsreceptie met DJ’s Moza Mbo & Stasya.

(CM)