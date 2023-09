Piet Delrue sluit Peegiefeest traditioneel af met trompet

Vanavond is een belangrijk moment voor 15 stadsgenoten. Zij worden op de Grote Markt ‘geïntroniseerd’ in het Gild van de Maten van Peegie. Daarna volgt het avondfeest in Ter Eeste en dat feest wordt naar goede gewoonte afgesloten door de trompetsolo van Piet Delrue. “Ook in deze nieuwe tijden moet er plaats zijn voor tradities.”

“Ik vond het een hele eer om jaren geleden al maat van Peegie te worden”, vertelt de kersverse schepen van Sport Piet Delrue. “Ik zag het als een erkenning voor wat ik deed voor Roeselare en het is meteen een ideale gelegenheid om nieuwe stadsgenoten beter te leren kennen. Voor velen is de jaarlijkse bijeenkomst van zovele moaten iets waar ze bij willen zijn. Onlangs herinnerde mijn partijgenoot Bart Tommelein me nog aan zijn intronisatie. Hij werkte en woonde in het begin van zijn carrière een tijdje in Roeselare en ook al is hij er al jaren weg, hij koestert zijn Peegielint nog altijd.”

“Ook nu nog zo veel jaren later probeer ik er bij te zijn op het feest in september en de intronisatie van nieuwe leden aan het beeld van Peegie. Met de drukke agenda lukt dat niet altijd maar als ik een Peegiefeest mis, ben ik er altijd wel met mijn gedachten bij en zorg ik dat ik er tegen middernacht toch net op tijd bij ben om het feest af te sluiten. Dat is zo een van die tradities die ik apprecieer bij de maten.”

“Ik weet dat veel van die oude gewoonten zwaar onder druk staan. De jongeren generaties zien het belang niet altijd en het zijn nu net die jongeren die we nodig hebben en die het ‘berek’ van Maten van Peegie probeert aan te trekken om de vereniging levendig te houden.”

Vijftien nieuwe moaten

“Ik ben niet tegen vernieuwing maar er zijn zo van die tradities die ik niet graag zie verdwijnen. Er is het blinkdozespel, het samen zingen van het Roeselaarse volkslied, het Cyperlied en het ingetogen snuiten of doven van de kaars door de voorzitter. Dan mag ik elk jaar het Il Silenzio spelen op mijn trompet. Ik krijg er zelf altijd kippenvel bij. De lichten worden gedempt, iedereen gaat staan en het wordt even stil. Nee, voor mij mag dat een onderdeel blijven van het jaarlijkse Peegiefeest”, aldus nog Piet Delrue.

De intronisatie van vijftien nieuwe leden start vanavond aan het beeld van Peegie op de Grote Markt om 18 uur.

Nadien trakteert het berek hen op een receptie in Koers. Tegen 20 uur wordt iedereen met zijn Peegielint verwacht op het avondfeest in Ter Eeste in brouwerij Rodenbach.

De nieuwe leden zijn dit jaar Luc Abbeloos, Frank Duyvejonck, Nathalie Courtens, Hilde Cuyt, Geert Decoene, Jeroen Vantieghem, Nele Naert, Luc Veracx, Marleen Noyez, André Taillieu, Brigitte Depoorter, Peter Bohé, Jo Defoort, Anna Malecka en Stefaan Van Coillie. Ook Maurits Van Eygen en Brigitte Vanwalleghem waren er graag bij geweest maar zijn verontschuldigd. Hun lint ligt klaar voor de uitreiking van volgend jaar. (Bart Crabbe)