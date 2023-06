Paulusfeesten in Oostende halen vertrouwde waarden terug

Voor de 50ste Paulusfeesten zijn er veel verrassingen: bekende toppers keren terug, er komt een grote tent aan de Amandine, de scheiding met de horecazaken verdwijnt en de ‘stongs’ zijn terug als betaalmiddel. De feesten vinden plaats van 9 tot 15 augustus.

“We bestaan sinds 1972 maar het is nu pas onze 50ste editie omdat we in 2020 door de pandemie geen feesten hadden”, schetst voorzitter Pascal Baele. “We willen een feest zijn voor iedereen: Oostendenaars, aangespoelden en toeristen. We betrekken bewust organisaties en verenigingen want we zijn een stadsfeest met sterke lokale verankering.”

Preuteleute

Voor de 50ste editie is een extra inspanning geleverd met toppers die het in het verleden erg goed deden: Dimaro, Les Truttes, Arbeid Adelt en Laïs treden op. En ook Belgian Asociality en Rumbaristas.

Er zijn ook lokale bands zoals Mystère, Oostende Zingt, Joe Mullen, Der Klinke. Sevzero brengt hulde aan Ian Curtis. En ook Preuteleute, de band die op de Paulusfeesten groot werd met vuilgebekte songs, is er na jaren afwezigheid, weer bij.

De voorbije jaren ontbraken ze, tot spijt van het publiek, omdat er met het management van de band geen consensus werd bereikt. De band hield in die periode immers verschillende (betalende) shows in zalen. De komende weken onthullen de Paulusfeesten nog meer dan 100 acts.

Straattheater en kinderanimatie

Voor het gouden jubileum van de stadsfeesten worden straatacts teruggehaald die de voorbije jaren succesvol waren. Voor de kinderen is er elke dag animatie met poppentheater, circus- en muziekworkshops. De affiche werd ontworpen door Seamoose (Bart Simoens) en bevat de vier zeewezens van de voorbije jaren : de kwalle, zeesterre, musselmans en de krabbe.

“Kerstmis zal in de aankleding weer een prominente plaats krijgen want de feesten ontstonden destijds toen we midden in de zomer een kerstfeest wilden organiseren”, luidt het.

Bekers en stongs

De feesten gaan mee met de tijd: de herbruikbare bekers met statiegeld zijn al zo ingeburgerd dat niemand er nog van opkijkt. De Paulusfeesten stappen wel af van het digitaal betalen. Eten en drinken zullen weer betaald worden met stongs.

“We hebben voor- en nadelen afgewogen en stappen weer over naar de jetons als betaalmiddel”, zegt Pascal Baele. De decoratiemuur (ontstaan tijdens de pandemie toen het aantal bezoekers beperkt was) verdwijnt waardoor er een weer een open plein is. Ter hoogte van de Amandine komt er een tent.