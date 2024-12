Pasar in evenementenzaal De Ark aan 30ste kerstmarkt toe: “Hobbyisten leveren kerstideeën”

Op zaterdagnamiddag 14 december organiseert Pasar Ardooie-Koolskamp voor de 30ste keer een indoor kerstmarkt in evenemenzaal ‘De Ark’ in de Blekerijstraat. Deze kerstmarkt is uniek in zijn soort want het parcours brengt je langs de standen van 46 hobbyisten.

“Nog nooit waren de 46 beschikbare standen zo snel gevuld”, zegt Rita Watteny die al 30 jaar met haar bestuur van Pasar deze indoor kerstmarkt verzorgt. “Het is bescheiden begonnen in de Albertzaal maar door toenemend succes en interesse werd uitgeweken naar de Ark. Dit jaar zijn de klassieke hobbyisten aanwezig, maar er is ook heel wat interesse van nieuwkomers.”

Klassieke en trouwe aanwezigen zijn onder meer San Oosterlynck. Zij is een ervaren keramiste en San maakt in voorbereiding van deze kerstmarkt heel wat mooie sierstukken. In heel wat huiskamers staat al werk van San Oosterlynck. Kerstkaarten kan je al enkele jaren krijgen op de stand van o.a. Diana Defraeye en Nancy Wielfaert of wie een sappig West-Vlaams wenskaartje wil kan terecht bij Ayla Brulez. Lieve Bouvry uit Ardooie is ook met haar creatieve ideeën een vaste klant op deze kerstmarkt.

Een nieuwe hobbyist op de komende editie is bijvoorbeeld Els Feys, geboren Ardooise maar nu wonende in De Haan. Ze presenteert en signeert er haar zelfgeschreven boek ‘Ik leef wie ik ben’ en Bruno Franssens uit Nieuwpoort komt er een zelfgebrouwen biertje voorstellen. Dit jaar zijn er ook prachtige houten creaties in de aanbieding. Kerststalletjes, kerstbomen, lantaarns, lichtbogen en kerstgeschenken.

Elk jaar biedt Pasar de kans aan een goed doel om aanwezig te zijn. Kom op tegen Kanker en de Warmste Week zullen door Dorine Vanhaverbeke en de vzw pastorale eenheid Ardooie vertegenwoordigd worden.

Kerstman

Pasar kreeg ook een telefoontje vanuit Lapland. De kerstman zal de hele namiddag aanwezig zijn om de kinderen uit Ardooie en omgeving te verrassen met iets lekkers. Rudolf zijn trouwe eland heeft er in elk geval voor gezorgd dat er een arrenslee vol met snoepgoed naar de Ardooise Ark wordt overgebracht.

De Ardooise kerstmarkt is uniek in zijn soort. Het is vooreerst een indoor kerstmarkt waardoor je niet moet vrezen voor een plensbui.

Maar het is ook een kerstmarkt die geen opeenvolging is van jeneverstandjes en glühweintentjes of braadworstenkraampjes. Het is een parcours met hobbyisten. Kerstlekkernijen zijn er te verkrijgen op een centrale stand die verzorgd wordt door de medewerkers van Pasar. Daar zijn er naast de gebruikelijke dranken Hasseltse koffie, koffie met pannenkoeken of lekkere broodjes en soep verkrijgbaar. Pasar verzorgt ook een kerstrad waar je door een draai aan het rad een mooie prijs en zelfs een fles champagne kan winnen.

Aanwezigen op deze 30ste kerstmarkt krijgen ook de kans om drie keer duotickets te winnen voor de Valentijnsavond van 15 februari volgend jaar. Tickets hebben een waarde van 45 euro en worden ’s avonds verloot aan zij die hun naam deponeren in de kerstdoos.

De kerstmarkt in de Ark is gratis toegankelijk van 13 tot 18 uur en er is een ruime parking. Pasar Ardooie-Koolskamp sluit met deze kerstmarkt het werkjaar 2024 af en staat ak klaar om een feestelijk 2025 aan te vangen en de 40ste verjaardag te vieren.