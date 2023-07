Oude vertrouwde Sint-Godelievekermis en Zotte Maandag zijn er weer in Pittem

De vrees vorig jaar dat Sint-Godelievekermis en Zotte Maandag in Pittem gingen lijden onder de coronajaren bleek ongegrond te zijn. Tal van comités bouwden weer een wagen en de verenigingen gaven weer present. Dit jaar wordt op dit elan doorgegaan en krijgen we weer twee spetterende weekends met deken Bernard Cloet en zijn gezin in het middelpunt.

Nadat de Sint-Godelievekermis door corona twee jaar niet mocht doorgaan, was er vorig jaar wat angst dat de festiviteiten niet meer het niveau van voordien gingen halen. De vrees bleek echter ongegrond te zijn en het werden weer twee schitterende weken met Zotte Maandag als kers op de taart. Bij de voorstelling van het programma van dit jaar was het vertrouwen er dan ook weer dat het opnieuw spetterende feestweken gaan worden.

“Het wordt mijn vuurdoop als burgemeester, maar ik heb er alle vertrouwen in”, geeft burgemeester Denis Fraeyman aan. “Een jarenlange traditie levend houden tot ver buiten de gemeentegrenzen, dat kunnen de Pittemnaren en daar ben ik trots op. De hartelijkheid en het enthousiasme van Zotte Maandag worden nergens geëvenaard. Met acteur Rik Verheye als gastvedette ontvangen we dit jaar een West-Vlaming in hart en nieren en we hebben er alle vertrouwen in dat bij de Pittemse hoogdag extra kleur zal geven.”

Nieuw bloed

Wanneer we het programma van de Sint-Godelievekermis overlopen, zien we dat het klassieke stramien behouden is. De spits wordt ook dit jaar afgebeten op zaterdag 8 juli met om 15 uur de duatlon op en rond de sportsite, om 18 uur de prijsuitreiking van de teken- en kleurwedstrijd voor de lagereschoolkinderen en daarop volgend de officiële opening van de kermis. Voor de muziekliefhebbers is er op zondagmorgen 9 juli het aperitiefconcert van de fanfare en voor wie het sportieve aan het culinaire wil koppelen is er ’s namiddags de Zotte Sneukeltocht. Op maandag 10 juli heeft voor de 43ste keer de Kinderstoet plaats in de centrumstraten en aangezien de jeugdfanfare P-nuts inmiddels weer een bloeiende werking kent, zal zij de kinderstoet openen. Na de stoet kunnen de aanwezige kinderen genieten van een spetterend interactieve show van het kidspopduo BlitZ.

Vrijwilligers

Er is tijdens de kermis voor elk wat wils en daarom is de seniorennamiddag op vrijdag 14 juli, met optredens van Wendy Van Wanten en Johan Veugelers, inmiddels ook een klassieker geworden. Op zaterdag 15 juli is het weer de beurt aan de jeugd met de verkiezing van de Zotte Keirl en Zotte Treze. Al deze activiteiten vragen uiteraard heel wat werk en daarom slaan het Zotte Maandagcomité, de Sint-Elooisgilde en het gemeentebestuur elk jaar weer de handen in elkaar. Tot vandaag wordt dit alles georganiseerd door een feitelijke vereniging met tal van mensen die al heel wat jaren meedraaien. De gemeente en het Zotte Maandagcomité vatten eind vorig jaar dan ook het plan op om een volwaardige vzw op te richten voor de organisatie en het in goede banen leiden van al de festiviteiten. Daarom lanceerde het gemeentebestuur eind 2022 een oproep aan mensen die hun schouders onder dit initiatief willen steken om op die manier ook nieuw en jong bloed in de organisatie te krijgen. Tot vandaag waren de reacties echter miniem en de gemeente doet dan ook een warme oproep aan de inwoners om alsnog de rangen te komen versterken.

Bijzondere eredeken

Ook dit jaar wordt de ambiance al op gang getrokken tijdens het Vlaams Muziekfeest op zondagnamiddag 16 juli. Tal van Vlaamse artiesten, onder wie Margriet Hermans, Johan Veugelers, Sam Gooris, De Romeo’s en Swoop, zullen de Pittemse Markt vanaf 14 uur weer in vuur en vlam zetten. Zotte Maandag 17 juli wordt ook dit jaar weer het hoogtepunt van de festiviteiten. Op deze hoogdag wordt ook elk jaar een eredeken aangesteld en dit jaar betreft het toch wel een bijzonder iemand. Niemand minder dan gewezen burgervader Ivan Delaere zal met het lint van eredeken van Zotte Maandag omgord worden. Maar liefst een kwarteeuw lang was Ivan burgemeester van Pittem. Hoewel hij geen geboren Pittemnaar is lagen de Zotte Maandagfeesten hem nauw aan het hart en waren ze volgens hem pas geslaagd als de inwoners en toeschouwers het naar hun zin hadden. “Ik kijk ernaar uit om Zotte Maandag 2023 voor het eerst als burger mee te maken, samen met mijn familie”, aldus Ivan Delaere.

Gastvedette Rik Verheye

De sterren van Zotte Maandag zijn uiteraard deken Bernard Cloet, zijn vrouw Katrien en hun beide zonen Servaes en Baptiste, die geflankeerd zullen worden door gastvedette Rik Verheye. Ongetwijfeld zullen weer prachtige wagens door de centrumstraten trekken, die beoordeeld zullen worden door de vakkundige jury op relatie tot de actualiteit, afwerking en organisatie van de wagen, de activiteit op de wagen en uiteraard het ludieke karakter. “We zijn er klaar voor om ons volledig te laten onderdompelen in de ambiance”, besluit het dekenpaar.