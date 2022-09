Organisatie haalt alles uit de kast voor 37ste Schippersweekend in Lauwe: “Beste editie ooit!”

“Waanzinnig, geniaal, machtig en de beste editie ooit!” Aan superlatieven geen gebrek nadat de 37ste editie van het Schippersweekend zondagavond de deuren sloot. De organisatie haalde alles uit de kast om Lauwe op de muzikale wereldkaart te zetten, met succes. Een resem aan topartiesten kwam opdraven en bezorgden 9.000 bezoekers een weekend om duimen en vingers bij af te likken.

Vrijdag waren het vooral de Brusselse rappers van Stikstof die het jonge volk konden bekoren. Rauwe teksten met stevige beats zetten de festivalweide in lichterlaaie. Dat Zwangere Guy en zijn trawanten de fans nog steeds weten aan te sporen, bleek toen er een heuse wall of death werd gehouden. “Du jamais vu op het Schippersweekend”, klonk het bij de festivalgangers en gelijk hadden ze.

Liefde voor Angela Merkel

Zaterdag was het wederom genieten van een perfect uitgebalanceerde affiche, waardoor zowat iedereen aan zijn trekken kwam. Met Meltheads, een Antwerpse punkformatie, werd iedereen getrakteerd op een uur keiharde passie. De zanger bewoog als een slang over het podium en liet meisjesharten overuren kloppen.

Gestapo Knallmuzik bewees dan weer dat diepzinnige teksten helemaal geen vereiste zijn om goede muziek te maken. Een liedje over dildo’s, een schijf die spreekt over wc-papier of een ballade waarmee de liefde voor Angela Merkel wereldkundig wordt gemaakt? In rasecht steenkolenduits zongen de duizenden muziekliefhebbers uit volle borst mee. Stevig opgewarmd met stemmen die vaak al volledig kapot waren geschreeuwd, zette iedereen zich schrap voor de topact van de dag. The Subs, met een mix van elektronische muziek en een kunstzinnige show, zorgden ervoor dat het Schippersweekend tot in de liga van de grote festivals werd gekatapulteerd.

Zondag werd gelanceerd met een traditionele beenhesp, muzikaal omkaderd door Gratis Vat (de groep, niet te verwarren met één van 250 vaten die dit weekend leeg werden getapt). Naarmate de dag vorderde, werd het podium opnieuw het centrale piece de resistance, waarbij de oude knarren van de Guy Swinnen Band een portie gitaarnostalgie uit de luidsprekers liet galmen. Met Flip Kowlier baande het West-Vlaamse levenslied zich een weg tot in iedere menselijke vezel die op Hoeve Delaere te vinden was. Tijdens zijn optreden riep de zanger Lotte op het podium waarop ze hem drie vragen mocht stellen. “Wat is er eigenlijk met je haar gebeurd?” Het zorgde voor een algemene bulderlach die tot ver buiten de gemeentegrenzen te horen was.

Democratisch, kindvriendelijk en veilig

Hoewel er aan de prijzen van de tickets werd gesleuteld, bleef de drankkaart democratisch geprijsd. Met 2,2 euro voor een pint of frisdrank doet het Schippersweekend het een pak beter dan andere festivals, waarbij een veelvoud van dat bedrag geen uitzondering is. “We hebben een keuze moeten maken om het leefbaar te houden. Er moest een aanpassing van de prijs komen of anders was er geen Schippersweekend meer. We kozen er dan ook voor de drank buiten schot te houden”, klonk het in een reactie van de organisatie.

Het Schippersweekend gaat er prat op dat het, ongeacht de omvang van het geheel, nog steeds een familiaal evenement is. Geen holle woorden bij de Lauwenaars want zowel ouders als kinderen konden er zonder zorgen genieten. De sneltap zorgde voor verfrissing bij de mama’s en papa’s, terwijl de kinderbar dan weer smaakbommen voor de allerkleinsten serveerde. Een gigantische milkshake met snoep of een bio limonade zonder suiker? De festivalbeleving werd gegarandeerd, of je nu 6 of 60 jaar oud was. Een heus leger aan veiligheidsmensen zorgde ervoor dat de festivalweide een veilige haven was voor alle bezoekers, waardoor muziek en ontspanning centraal kon staan. Bij politiezone Grensleie klonken dan ook de loftrompetten want de ordediensten moesten slechts één interventie rond de weide noteren. Een geval van openbaar dronkenschap zorgde voor net geen 10/10 op het politierapport.

Het 37ste Schippersweekend moest een recordeditie worden, een belofte die ruimschoots werd ingelost. Een stevige opsteker voor de organisatie dus.