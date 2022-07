Opnieuw Smulmarkt en barbecue tijdens kermisweek in Pollinkhove

Van zaterdag 16 juli tot maandag 25 juli strijkt de kermis neer in Pollinkhove. Ook de Smulmarkt, de traditionele afsluiter van de kermisweek, staat na twee coronajaren opnieuw op de kalender.

Corona strooide de laatste twee zomers roet in het eten van de kermis. In 2020 werd ze geannuleerd, en vorige zomer organiseerde het feestcomité een mini-editie. Dit jaar trekt de organisatie opnieuw alle registers open. De festiviteiten starten op zaterdag 16 juli om 18 uur.

Op een rodeostier kan je je behendigheid bewijzen vlakbij ’t Mozarthuys. Kermiszondag start om 10 uur met een eucharistieviering. Daarna trakteert de feestcommissie in ontmoetingscentrum d’Oude Brouwerij alle aanwezigen op een gratis tripel Sint-Bernardus. De kinderen kunnen zich een gek kapsel laten aanmeten.

Plezier op het water

Vanaf 12 uur kan iedereen aanschuiven in de loods van Voeders Nollet voor de barbecue van KLJ Pollinkhove. Kaarten kosten 18 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen. Reserveren kan bij Jacob Dequeker (0470 82 77 53) of Céleste Vermeersch (0474 12 03 35). Kermiszondag wordt om 18 uur afgesloten met een schietkraamtoernooi en een gezellig samenzijn bij ‘t Mozarthuys.

Ferm Pollinkhove nodigt alle families op maandag 18 juli vanaf 14 uur uit naar de Fintele voor een namiddagje waterplezier met SUB, kajaks en pedalo’s. Op dinsdag 19 juli is het feesten geblazen op de wijk Fintele. In en rond restaurant De Hooipiete kan je vanaf 17 uur genieten van een heerlijke tapasavond op de muziek van Aurelio XL.

Om 18 uur staat de berenworp op het programma gevolgd door een concert van The mini MAXI band aan eetcafé Bij De Witten en om 18.30 uur een optreden van 2 the Limits in brasserie De Lisdodde. Daar kan je genieten van stoofvlees met frietjes.

De vier deelgemeenten van Lo-Reninge nemen het woensdag 20 juli vanaf 18.30 uur tegen elkaar op tijdens een intergemeentelijk voetbaltoernooi op het voetbalveld in Reninge. Op vrijdag 22 juli om 19 uur strijkt de studentenfanfare Ghendt neer in zomerbrasserie De Bogaerd.

Opnieuw Smulmarkt

De kermisfestiviteiten worden op maandag 25 juli vanaf 18 uur afgesloten met de Smulmarkt in het centrum van het dorp. Je kan weer genieten van het vele lekkers bij de tientallen eet- en drankstandjes. Daarnaast is er ook heel wat animatie voor de kinderen met een springkasteel, ballonartiest en clowns. Wie een aperitiefje drinkt bij de stand van de feestcommissie, maakt kans om een prijs te winnen.

(KVCL)