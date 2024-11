Opnieuw Kunstendag voor Kinderen in Torhout

Op zondagnamiddag 17 november is het weer Kunstendag voor Kinderen, de dertiende editie al. Het thema luidt dit keer: Zot van kunst. In en om het cultuurcentrum de Brouckere kan iedereen van 13.30 tot 17 uur terecht voor workshops, doe-activiteiten en twee theatervoorstellingen. Bijna alles is gratis.

Alleen voor de twee voorstellingen moet er iets betaald worden, met name 7 euro. Enerzijds is er de productie Wegwezen door hetpaleis, bestemd voor iedereen vanaf 4 jaar. De locatie is de theaterbus net naast het cc de Brouckere. Die bus wordt omgebouwd tot het heel bijzondere labo van professor Badurella. En anderzijds is er in Club de B de opvoering Zeeboenk van FroeFroe voor 6-plussers. Tickets voor die twee voorstellingen reserveren, kan via www.ccdebrouckere.be.

Voor de negen gratis doe-activiteiten en workshops moet er niet vooraf ingeschreven worden. Om het thema eer aan te doen en tot zotte kunst te komen, worden stijlen gemixt en kunstvormen gecombineerd. Zo krijg je een Ensor in Mondriaan-kleuren. Of een breugelmaaltijd met fastfood. En wie weet, een stukje Mozart als dancenummer… “Hoe zotter, hoe liever”, lacht schepen van Cultuur Lieselotte Denolf. “Er mag voor een keer een stevige hoek af zijn.”

Ytong en minipizza’s

De doe-activiteiten en workshops hebben alle in het cc plaats. Ze worden aangeboden door het cc zelf, de Gezinsbond, de Kunstacademie, de bibliotheek, de kinderboerderij, de jeugddienst, het Sociaal Huis en het Huis van het Kind. De coördinatie is in handen van Sofie De Clercq, de programmator van de familievoorstellingen in het cc de Brouckere.

Er kan gebeeldhouwd worden in Ytong, er is kans om te tekenen, er wordt voorgelezen en geknutseld, er staan zotte minipizza’s op het menu, enzovoort. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is er!

“Met het cultuurcentrum focussen we graag op gezinnen”, aldus schepen Denolf. “Met Kunstendag voor Kinderen bereiken we ons publiek van de toekomst. Dit is dé festivalnamiddag voor een jong en iets minder jong publiek. Het aanbod is weer ruim en kwalitatief. Vorig jaar kwam er veel volk over de vloer en we hopen dat dit op 17 november ook het geval zal zijn. Cultuur is een rijkdom voor groot en klein.” (JS)

